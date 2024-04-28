«Никто не верил, что она будет жить в аквариумах». В Беларуси выращивают около 600 тонн форели

Минсельзохпрод отметил, что импорт рыбы и морепродуктов в 2023 году составил 185 тысяч тонн. Но есть среди этих представителей и белорусские породы. К примеру, в нашей стране выращивают примерно 600 тонн форели. На одну из таких ферм для программы «Неделя» наведалась и Дарья Седун.

Толстолобики есть – белое сочное мяско. Амурчики, ну, и элитный карп.

Что и говорить, для рыбных гурманов ассортимент пруд пруди. Хотя, конечно, особый спрос на рыбу премиум-класса. Спрос, как известно, рождает и предложение. Так что сегодня из белорусских прудов без труда вылавливают и осетров, и форелей.

Жуковский Олег, рыбовод:

Это свежайшая, сегодня была выловлена. Если я не реализовал рыбу, приезжаю, обратно туда – и она опять на следующее утро загружается. Потому что это очень нежная рыба, она подвержена всяким колебаниям. Рыбное хозяйство «Лохва» в числе первопроходцев. Белорусскую радужную форель здесь начали выращивать 10 лет назад.

Василий Ткачев, главный рыбовод участка по выращиванию рыб ценных пород № 1 форелевого хозяйства «Лохва»:

Когда мы начинали, ни в одном магазине не плавала живая форель. Это было не то что в новинку, диковинно было. Никто не верил, что она будет жить в аквариумах. В прошлом году наше предприятие произвело 400 тонн товарной рыбы, в этом году планируем произвести 440. Во всех крупных сетях наша живая рыба находится, а также продукция цеха переработки. То есть условно делаем сегодня вечером, завтра с утра автомобиль развозит готовую продукцию.

Залог успеха на рыбных нивах – диктат технологий. Идеальное место обитания этой рыбки, которая родом из Северной Америки, – горные реки. Поэтому главный каприз форели – ледяная и чистая вода.

Сергей Станкевич, рыбовод участка по выращиванию рыб ценных пород №2 форелевого хозяйства «Лохва»:

Самое главное – поддерживать определенные параметры воды. Кислород, чтобы было течение, аммиак чтобы был в норме, и соблюдать все параметры, чтобы рыбе было комфортно.

Гладкая и зеркальная поверхность – главный признак того, что рыба чувствует себя хорошо, отмечают специалисты. Вот и сейчас увидеть можно лишь смутные тени где-то на глубине.

Дарья Седун, корреспондент:

Единственная возможность привлечь королевскую рыбу к съемкам – внеплановый обед, который мы сейчас устроим.

Смотрите, как закипела вода – настоящие бои за лакомство. Радужная форель – рыба очень прожорливая, в сутки съедает десятую часть от своей массы. По графику ест 14 раз в день.