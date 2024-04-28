Город-призрак и десятки пустых деревень! О чём молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы

Литовцам не дает спокойно жить и БелАЭС, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вильнюс то и дело выкатывает нам претензии. Но вместо того, чтобы откровенно признаться, что в Литве нам просто завидуют (и мы бы их поняли), в Вильнюсе занимаются политическими играми. При этом игнорируя собственные проблемы в энергетике. В Литве есть Игналинская атомная станция. Это копия Чернобыльской АЭС. Когда Литва вступила в ЕС, по требованию Брюсселя «Игналинку» пришлось закрыть. Ее кое-как законсервировали, но до сих пор в Литве не знают, как безопасно это сделать. Да и лишних денег у Вильнюса нет. Еще бы, все же на войну идет. Но, опять же, это никого особо в Прибалтике не беспокоит. Всю энергию соседи направляют на дискредитацию Белорусской атомной станции, безопасность которой, к слову, ни у кого, кроме литовцев, вопросов не вызывает.

Безопасность – это вообще первое, о чем думали в Беларуси, когда решились строить атомную станцию. Не только мы, но и весь мир помнит трагедию в Чернобыле. На неделе был повод еще раз вернуться к событиям 38-летней давности. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской аварии. Самая масштабная техногенная катастрофа на Земле не обошла стороной Беларусь. Из пострадавших территорий было отселено около 138 тысяч человек, из которых 75 % – жители Гомельской области. Самостоятельно покинули эти земли около 200 тысяч. Мы до сих пор приходим в себя после тех страшных событий. Хотя прикладываем много усилий, чтобы минимизировать их влияние. Но все это уже в прошлом. Время двигаться вперед. Что белорусы и делают. Во многих сферах, в том числе и в энергетике. В 2023-м наша станция начала работу в полную силу, что позволило заместить около 8 миллиардов кубов природного газа. А с начала этого года белорусы использовали электроэнергии в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. Что происходит на Игналинской АЭС и почему белорусский атом не нравится в Литве? Константин Герцев решил разобраться, где же на самом деле источник напряжения.

И вроде бы прошло почти четыре десятка лет, но вопросов к причинам Чернобыльской трагедии от этого не меньше. Начальник смены Акимов и инженер Топтунов столкнулись с затруднениями. Что привело к образованию водорода в баке системы управления и защиты. Водород воспламенился, повредил бак и поджег крышу. Ни точного числа жертв, ни количества пострадавших, ни слова о том, что происходит с четвертым энергоблоком сегодня. Чернобыль – пожалуй, самое таинственное место на Земле. И как бы ни пытались замуровать реактор в многомиллионные саркофаги, рану на сердце сотен тысяч переселенцев, ликвидаторов, да и простых советских граждан не залечишь до сих пор.

Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Реальность, которая страшнее любой выдумки фантастов. Колючая проволока, вооруженные бойцы. Это зона отчуждения. Территория диаметром в 30 километров, расположенная вокруг Чернобыльской АЭС. Внутри город-призрак и десятки пустых деревень.

Владимир Агеев, участник ликвидации аварии на ЧАЭС:

Людей выселили, а все имущество там осталось, дома открыты. Естественно, чтобы мародеры не растащили, потому что были такие, нас завозили туда и мы несли службу по 12 часов.

Ее сразу окрестили самой страшной техногенной катастрофой современности. Общий выброс радиоактивных веществ сопоставим с последствиями взрыва 500 атомных бомб. Их общий удар и приняла на себя Беларусь. Четверть территории загрязнено, 137 тысяч человек отселены. Таким советским наследием уже независимая республика должна была распоряжаться самостоятельно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя приуменьшать опасность того, что здесь произошло. Но и нельзя уже самим себя дубасить, как будто от этого что-то изменится. Давайте будем думать о том, что мы можем для вас сделать, как вы будете жить, если вы собрались здесь жить. Коль собрались жить, давайте думать о том, как будем жить. Беларусь не только справилась с бедой, но и смогла вдохнуть новую жизнь в пострадавшие регионы. Здесь построены новые школы, детские сады, восстанавливается промышленность и сельское хозяйство.

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси:

Чернобыльская проблема не то, чтобы совсем уходит, да, она, возможно, теряет свою актуальность в связи с тем, что государством была проделана огромная работа, вложены огромные финансовые, человеческие, научные ресурсы, чтобы обеспечить максимальную радиационную безопасность на этих территориях. Многие годы тема мирного атома в Беларуси была табу. Уж сколько их упало в эту бездну… Но мировые тенденции, запрос экономики, да и здравый смысл требовали собственную АЭС. Обратились к лидерам отрасли, тем, кто был рядом в Чернобыле и не понаслышке знает цену ошибкам прошлого. Подробности в видео.

Белорусская АЭС – результат эволюционного развития наиболее распространенных и технически совершенных атомных станций России. Пять уровней защиты, способные выдержать разные катаклизмы: наводнения, взрывы и даже падение самолета. Для этого имеется и двойная оболочка станции, которой не страшны снеговые и ледовые нагрузки, ураганы, смерчи и торнадо. Проект рассчитан на сейсмическую активность в семь, а реакторная установка – в восемь баллов. Хотя за всю историю таких показателей в Беларуси зафиксировано и не было.