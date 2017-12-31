Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко

Дорогие друзья!

Незаметно, но уверенно и необратимо наступает Новый, 2018 год. В эти минуты особенно ощутимо, как мимолетно время.



Да, главное отличие нашего времени – его стремительный бег. Идти шагом сегодня равносильно остановке, стоять – это отступать назад. Мы постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот самый, желанный результат.

Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же необходимо – хоть на мгновение – чтобы увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова.

Предновогодние минуты – именно такое мгновение. Сейчас, когда до боя часов остается совсем немного времени, вспоминаем главное, думаем о будущем.

В уходящем году нами приняты решительные меры по совершенствованию экономики, что неминуемо приведет к изменению нашего общества. Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их – дело многих лет!

В этой связи мое обращение к молодежи: дерзайте, творите! Для вас открыты все двери! Вы обязаны взять эту неимоверно трудную высоту. За вами будущее страны!

А вам, старшему поколению, думать о покое не получится. Вы нам нужны особенно сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы должны помочь молодым в процессе сложного движения вперед, уберечь их от необоснованного стремления сделать все за мгновение, опасности оторваться от реальной жизни и потратить время на бесполезное.

Сейчас дорог каждый день для созидательной работы. Впереди у нас много важных дел во всех сферах жизни страны.

И будущий год – канун великих спортивных событий международного масштаба. К нам приедут тысячи гостей. И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок. Ведь Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной – ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире.

Именно за такую страну – свободную, независимую – наши предки боролись, чтобы мы, живущие на этой земле, были здесь настоящими хозяевами.

Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и справедливость – основные принципы нашего государства.

Беларусь – страна, устремленная в будущее! Основа нашего развития – высокие технологии, наука. Это так! Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина. Благодаря их стараниям мы сегодня за богатым праздничным столом.

Дорогие друзья! Главным достоянием белорусской земли были и остаются люди. За всеми достижениями стоите именно вы – умные, талантливые, целеустремленные.

Те, кто ежедневно борется за жизнь и здоровье каждого своего пациента. Кто стоит на страже закона и порядка, охраняет границы, обеспечивает оборону и безопасность нашей страны, занимает государственные посты.

Кто работает в шахтах и заводских цехах, на строительных площадках и в сельском хозяйстве.

Кто растит и воспитывает детей, успешно передает знания школьникам и студентам, продвигает науку.

Кто своим творчеством или спортивными успехами прославляет Родину. Отдельные поздравления тем, кто встречает Новый год не за семейным столом, а на рабочем месте.

Пусть эта ночь будет для вас спокойной и праздничной.

Дорогие друзья! Через считанные секунды мы откроем новую главу своей жизни. Пока все ее 365 страниц чисты. А что будет вписано в нашу историю - зависит от каждого из нас. От всей души я желаю, чтобы наступающий год стал мирным, успешным и благополучным.

Будьте щедрыми на чувства, дарите своим родным и близким самое дорогое – тепло сердец, внимание и заботу. И пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра! Счастья вам, дорогие друзья!



С Новым годом, Беларусь!