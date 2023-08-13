Фельдман: «Западные «партнёры» прекрасно понимают, что пока во главе России и Беларуси стоят два таких человека, им ничего не светит»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы считаете, мы уже достигли кульминации в напряженности между НАТО и Союзным государством или все еще впереди?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, кандидат военных наук:

Кто кого передумает? Потому что если мы проиграем на тактическом уровне, то погибнут какие-то подразделения. То есть мы потеряем какие-то незначительные преференции, которые мы имеем. Если мы говорим про оперативный уровень, то там гибнут соединения, воинские части, объединения. Но если мы говорим, что проиграем стратегически, то это поставит под угрозу существование всего нашего народа и государства. И это очень на сегодня важно. Посмотрите, какая вокруг создается обстановка. Если мы возьмем этот глобальный уровень, стратегический, то в веселое время мы сегодня живем. Посмотрите, как горит Африка, что сегодня у нас происходит в Азии, что на наших границах, на южных рубежах, на западных – все натянулось, как струна.

Надежда Сасс:

Максима «Хочешь мира – готовься к войне» сейчас край не актуальна. Андрей Богодель:

Конечно! Это вне всякого сомнения. Нужно посмотреть, кто к чему стремится. Сегодня страны коллективного Запада готовятся к серьезному противостоянию. Неслучайно, что этот контрнаступ, о котором все пытаются говорить, уже провален. Об этом говорили, все этого ждали. Никто не считал, что там возможно получить какие-то гарантированные результаты. Но вопрос о том, как это все продолжать и каким образом остановить «злую Россию», перед Западом стоит очень остро.