«Производство техники налажено». ММЗ изготовил 4 мотора для российских судов

Новости Беларуси. Мечта, конечно, заоблачная, но опирается на твердую землю. В Барановичах прокладывают курс в авиастроении. Пока совместно с россиянами, но самое сложное – начать. И этот шаг уже пройден. Сейчас наши специалисты осваивают нужные компетенции, обмениваются с российскими коллегами и развивают инволюционные производства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Уже углубляемся в детали». Когда белорусы смогут полетать на первом отечественном самолете?

Для союзной промкооперации любая стихия – родная. Как говорится, держим марку и в воздухе, и на воде. В 2022 году Минский моторный завод взял курс на речной регистр. А сегодня четыре белорусских мотора уже заводят российские суда. Навигация оборудования продолжится до конца года. В случае успеха в Минске изготовят партию из 300 агрегатов. Благо, производство уже переориентировалось согласно новым вводным.

Михаил Клессо, главный конструктор Минского моторного завода:

Понадобилось внести ряд конструкторских изменений. Это водоохлаждаемый выпускной коллектор, охладитель забортной воды, насос забортной воды, спаренные топливные фильтры, которые позволяют, не останавливая двигатель, осуществить замену одного из фильтров, это сдвоенные трубки высокого давления с контролем утечки топлива.

Екатерина Капылович:

Испытания тех самых двигателей для речных судов проводят в экспериментальном центре Минского моторного завода. В частности в этом самом боксе. А вот этот агрегат будут тестировать прямо сейчас.