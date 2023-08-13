Кексы, тарталетки и знаменитая Бацькава булка! Узнали, как выпекают белорусские мучные лакомства

Новости Беларуси. Хлеб для белорусов это больше чем просто еда. Это настоящая философия и даже искусство. Что говорить, если у нас есть отдельный фестиваль – «Бацькава булка», посвященный хлебу и всему, что с ним связано. Кстати, он пройдет в Свислочи уже совсем скоро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но кроме хлеба, зерно идет и на другие нужды. Собранный урожай буквально с полей отправляется к производителям по всей стране, которые пускают его прямиком в дело. Что в итоге получается, расскажет Галина Буро. Завод лидского производителя. Грузовики выстраиваются у элеватора.

Галина Буро, корреспондент:

Здесь в круглосуточном режиме идет приемка зерна из хозяйств всей Гродненской области. Примерно до середины сентября для нужд завода должны заготовить около 110 тысяч тонн. А дальше по 500 тонн зерна в сутки идет переработка. Это самая производительная мельница в стране. Урожай сначала очищают.

Отделяются такие отходы от зерна – это щуплое зерно, стебли, примеси. Умное оборудование отбирает и мелкие камешки. Всего три этапа очистки. Обязательно две фазы увлажнения – без этого, оказывается, невозможно отделить оболочки от ядра, а именно оно идет на размол. Современная мельница – это гигантский организм из сотен видов оборудования со своим пультом управления и лабораторным контролем. Каждый день на выходе – около 380 тонн готовой муки, которая едет на прилавки не только Беларуси, но и СНГ, стран Ближнего Востока, Азии, Южной и Латинской Америки, даже на Мадагаскаре готовят из лидской муки.

Сергей Юрчак, начальник мукомольного цеха Лидского завода по производству мучных продуктов:

Мукомольный цех перерабатывает такие культуры, как зерно пшеницы, при этом получается мука высшего сорта, первого, второго сорта. Зерно тритикале – получаем муку обдирную, рожь – получаем муку сеяную ржаную и муку обдирную ржаную.

Только белорусская мука в цехе хлебопечения в Свислочи. Душистый, с хрустящей корочкой – так в печи подходит хлеб. Всю ночь мастера трудятся, чтобы на рассвете десятки машин развезли свежую выпечку по магазинам. А здесь Тереза Ярошук ловко заплетает косы той самой знаменитой на всю страну Бацькавай булки.

Тереза Ярошук, мастер цеха хлебопечения Волковысского филиала Гродненского облпотребобщества:

Надо аккуратненько скрутить, чтобы было не только вкусно, но и красиво внешне. Надо вкладывать душу. Булка со вкусом детства и родины. Ведь в Свислочи пекут по старинной многостадийной технологии.

Светлана Урбанович, технолог цеха хлебопечения Волковысского филиала Гродненского облпотребобщества:

Самый главный секрет в этой булке то, что мы используем все ингредиенты нашей родины: мука, дрожжи, сахар, маргарин – все наше. И душа наша – душа нашего народа. Потому плетенку и назвали «Оригинальной», а вот «Бацькавай» ее окрестили уже люди после визита Президента на эту хлебопекарню два года назад.

«Очень вкусный, очень». Чем Александра Лукашенко угощали в Свислочи? Так в Свислочи и родился каравай-фест «Бацькава булка», уже во второй раз он пройдет в следующую субботу, 19 августа. Это праздник урожайных полей и трудолюбивых людей, которые сохраняют лучшие традиции страны. Впрочем, если хлеб всему голова, то торты – «гормон счастья».

Идеальные хризантемы из крема для юбилейного торта – это на заказ. Кондитер-виртуоз Марина Головач с опытом больше 20 лет выиграла не один конкурс мастерства. И точно знает рецепт успеха.

Марина Головач, кондитер Лидского хлебокомбината:

Любовь к работе. Наверное, должно нравится, по-другому никак. Лидские кондитеры ежедневно изготавливают около тысячи сладких изделий: торты, мягкие вафли, кексы, тарталетки и, конечно, советская классика – заварные пирожные. Используют то, что когда-то росло на полях: в сутки уходит 120 килограммов муки и 60 сахара, плюс кремы, творог, мягкий сыр – здесь распробовали свое, натуральное.

Ольга Левшук, инженер-технолог кондитерского цеха Лидского хлебокомбината:

Пробовали какое-то зарубежное сырье. И теперь, как нет возможности, стали больше использовать отечественное. Мы считаем, что даже как-то качество наших полуфабрикатов улучшилось.

А качество этой продукции с первого дня на высоте, ведь единственная в Беларуси фабрика по производству штампованных макарон построена при крупном производителе муки и макаронной крупки. Именно это сырье используют в замесе теста. Раскатка – и вот из штамповки выходят бантики, бабочки и мотыльки. Их обязательно три часа сушат в особом климате, появляется красивый янтарный оттенок, а главное – срок годности изделий станет два года, а не трое суток. И никакой химии.

Кроме муки и воды, мы ничего не добавляем. В час – 600 килограммов макарон. Объемы большие, ведь паста по-белорусски украшает обеденные столы по всему миру.

Иван Романов, заместитель начальника Лидской фабрики по производству макаронных изделий:

Из самых необычных были Коморские острова, которые у нас заказывали. И на данный момент очень часто у нас заказывает Южная Корея, Грузия, Эквадор и Колумбия. И Россия, безусловно. А вот белорусы любят не только макароны, но и полезные каши. Цех Витебского комбината хлебопродуктов – один из двух на севере страны, который производит сразу несколько видов круп. Это, кстати, ячменная из нового урожая.

В сутки – 25 тонн мукомольно-крупяной продукции. Такие масштабы производства. Сырье исключительно с отечественных нив. Впрочем, как и рынок сбыта: детские сады, школы, торговые сети. В тесном тандеме комбинат и с производителями экструзионной продукции – здорового питания. Особое внимание здесь уделяют качеству, ведь продукт всенародный.

Наталья Сазонова, начальник производственно-технической лаборатории Витебского комбината хлебопродуктов:

Процентов 20 у нас занимает производство крупяной продукции. В остальном мы выпускаем мучную продукцию. Дополнительно мы в период производства муки пшеничной производим отбор крупы манной. Она занимает до 10 %. В зависимости от потребности для ее реализации.