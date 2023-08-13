Как только начинают кричать об угрозах с Востока, тут же поступает финансирование. Что из себя представляют страны Балтии?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы считаете, на сегодня такие страны, как Польша или же страны Балтии, воспринимались марионетками в руках коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки? Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда они являются ключевыми застрельщиками. Как вы считаете, это все-таки их личная инициатива – такое подзадоривание? Либо же это та ситуация, когда коллективный Запад принимает такие решения?
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Я думаю, что понять коллективный Запад – это, конечно, абстракция. Если мы посмотрим более детально на те интересы, которые преследуют отдельные европейские страны или США, то увидим, что они зачастую не совпадают или даже противоречат друг другу. Та же самая Германия в основном заинтересована в том, чтобы сохранять достигнутый уровень комфорта для своих граждан и не вмешиваться в какие-то международные проблемы. Италия решает миграционные задачи. Испания – вообще курортная и солнечная страна, которая сторонится вопросов внешней политики.
Надежда Сасс:
А какие цели преследует Польша?
Павел Фельдман:
Польша, страны Балтии – это особая история. Польша и страны Балтии всегда чувствуют себя немножко чужими в этой большой и не очень дружной семье, которая называется коллективный Запад, поэтому им всегда надо обосновывать чем-то свою значимость и сопричастность к этим большим европейским или западным центрам силы. Кроме того, все-таки и Балтия, и Польша экономически в среднем отстают от коллективного запада. Поэтому единственное в каком качестве они могут себя продать своим старшим кураторам (Америке, Брюсселю) – это как форпост против России. Как только они начинают громко орать об угрозе с Востока, о страшных ордах, которые на них движутся, тут же поступает финансирование из европейской или натовской казны.
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