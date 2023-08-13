Как только начинают кричать об угрозах с Востока, тут же поступает финансирование. Что из себя представляют страны Балтии?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Как вы считаете, на сегодня такие страны, как Польша или же страны Балтии, воспринимались марионетками в руках коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки? Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда они являются ключевыми застрельщиками. Как вы считаете, это все-таки их личная инициатива – такое подзадоривание? Либо же это та ситуация, когда коллективный Запад принимает такие решения?