Холодильник с управлением со смартфона и не только. Какие новинки от «Атланта» ждать в 2023 году?

Новости Беларуси. Мечта, конечно, заоблачная, но опирается на твердую землю. В Барановичах прокладывают курс в авиастроении. Пока совместно с россиянами, но самое сложное – начать. И этот шаг уже пройден. Сейчас наши специалисты осваивают нужные компетенции, обмениваются с российскими коллегами и развивают инволюционные производства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Медицинский морозильник для хранения крови и компонентов – это уже разработка завода «Атлант» и эксклюзив СТВ. 40 градусов ниже нуля. Создано и разработано при участии специалистов здравоохранения. Уникальная техника отечественного производства. Но потребителей, далеких от медицины, в 2023 году тоже будет чем удивить.

Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников: В этом году мы представим холодильники с новым дизайном. К концу 2023 года мы направим на рынок холодильник с управлением со смартфона, и в 2024 году мы это реализуем для стиральной машины.

Вот уж действительно – «Атлант» расправил плечи. А в период пандемии и санкционного натиска в буквальном смысле поддержал российского покупателя.

Дмитрий Соколовский:

В объемах производства и реализации «Атланта» Россия всегда занимала доминирующее положение. Раньше объем поставки в Россию составлял где-то около 60 % от всего объема. С учетом того, что ушел рынок Украины и Европы, сегодня на российский рынок мы поставляем около 80 % произведенной продукции.