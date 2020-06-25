Фейки в интернете, вмешательство из-за рубежа, работа с людьми. О чём говорил Президент, принимая кадровые решения

Новости Беларуси. Широкий диапазон важнейших тем звучал 25 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об экономике, работе с людьми, внешней политике, вмешательстве во внутренние дела из-за рубежа и откровенных фейках в интернете.

Во время важной политической кампании порой в ход идут самые разные технологии для дестабилизации обстановки в стране. Об этом говорил сегодня Президент, общаясь с новоназначенными руководителями. Изменения затронули дипломатический корпус, Министерство экономики и местную вертикаль власти. Подробности в репортаже Виктории Ходосок.

Работать и немало предстоит новому руководителю Кричевского района Андрею Седукову. Его биография, сказал Президент на встрече, изучена очень внимательно. В прошлом – заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома. В свое время возглавлял одну из строительных организаций. Теперь назначенцу предстоит выстраивать по кирпичику работу в целом регионе. А район очень важный, тем более имеет отношение к небезызвестной программе развития юго-восточного региона Могилевской области. Президент нацеливает не упускать сельское хозяйство и держать на контроле промышленность. В частности, речь о цементной отрасли. Сегодня на кричевском предприятии выпускают более 9 миллионов тонн продукции. Могут и больше, но надо активнее работать с прицелом на экспорт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам придется очень серьезно заниматься этим предприятием, как и другими предприятиями. Кричев очень хорошо знаю. Город преобразился за последнее время, интересный город. Но промышленность осталась. Да, мы построили там новое производство, аккуратное производство, это градообразующее производство. Поэтому вам этим придется заниматься, как и другими, как я уже сказал, промышленными предприятиями. Ну и сельское хозяйство. Очень важный на востоке район, очень важный, можно сказать, такой основополагающий район, фундаментальный район на востоке Могилевской области, и не только Могилевской. Там, на востоке, граничащий с Российской Федерацией. Вы тоже это знаете. Поэтому обратите на это серьезное внимание.

Четкий план – уже путь к успеху. На работу с людьми Президент нацеливает в первую очередь. Тем более время сейчас непростое, предвыборное. В ход идут современные технологии, фейки – все то, что так сильно затягивает. Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете» Коснулись сегодня кадровые изменения и Министерства экономики.

Первым заместителем главы ведомства стал Юрий Чеботарь.

Замминистра структуры согласована Анжелика Никитина. До этого она возглавляла комитет экономики Витебского облисполкома.

Начальником Департамента экономики и отраслевых программ постоянного комитета Союзного государства согласована Светлана Иванова.