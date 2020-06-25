Председатель Кричевского райисполкома: я не говорю, что решу сейчас все проблемы, но оставаться в стороне никто не будет

Андрей Седуков, председатель Кричевского райисполкома:

Я не говорю, что решу сейчас все проблемы, что я вот такой пришел, все проблемы решил. Нет, ни в коем случае. Но оставаться в стороне как исполнительная власть от проблем людей, конечно же, никто не будет. Но вторым этапом пойдет – это сельское хозяйство, это промышленность, это социальная сфера, здравоохранение, образование, это негосударственный сектор экономики, который тоже является, будем так говорить, основой в развитии региона. Ну и в совокупности, конечно же, обязательно работа, которая должна быть спланирована, предъявлены требования к ее выполнению. И дисциплина как самого себя, так и своих подчиненных.

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