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Председатель Кричевского райисполкома: я не говорю, что решу сейчас все проблемы, но оставаться в стороне никто не будет

25 июня 2020 19:12
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Новости Беларуси. Люди – основа в работе. Об этом журналистам Андрей Седуков сказал после встречи с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Кричевского райисполкома: я не говорю, что решу сейчас все проблемы, но оставаться в стороне никто не будет-1

За что браться первым делом, новый руководитель уже знает: искать инвесторов для развития региона и поддерживать трудовую дисциплину на рабочих местах.

Председатель Кричевского райисполкома: я не говорю, что решу сейчас все проблемы, но оставаться в стороне никто не будет-4

Андрей Седуков, председатель Кричевского райисполкома:
Я не говорю, что решу сейчас все проблемы, что я вот такой пришел, все проблемы решил. Нет, ни в коем случае. Но оставаться в стороне как исполнительная власть от проблем людей, конечно же, никто не будет. Но вторым этапом пойдет – это сельское хозяйство, это промышленность, это социальная сфера, здравоохранение, образование, это негосударственный сектор экономики, который тоже является, будем так говорить, основой в развитии региона. Ну и в совокупности, конечно же, обязательно работа, которая должна быть спланирована, предъявлены требования к ее выполнению. И дисциплина как самого себя, так и своих подчиненных.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Андрей Седуков # Фотофакт

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