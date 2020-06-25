Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»

Перемены коснулись и местной вертикали власти. Так, на должность нового председателя Кричевского райисполкома согласован Андрей Седуков. Задач стоит немало. Глава государства обратил внимание на сельское хозяйство. По его словам, Кричевский район – очень важный восточный регион, и этим вопросам надо уделять должное внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас сдаем экзамен – предвыборная кампания. Поэтому назначение такое серьезное, потому что вам придется войти в курс дела сходу и заниматься этой предвыборной кампанией: сдавать экзамен за себя и за других. Учитывая, что вы сам могилевский, местный, думаю, вам не надо много времени, чтобы войти в курс дела. Надо просто работать. Люди там есть, с кем можно работать, посмотрите: кто может, кто не может. Разберитесь с кадрами.

Это очень серьезный вопрос. Потому что идет жуткое давление на людей, особенно в интернете. И кто сидит в этом вечно интернете, у него голова начинает болеть. Вы же видите, что кругом фейки, жуткие фейки, которые просто меня удивляют.

Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн. долларов. Ну, и я видел, мне показали. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет.

Вот такие фейки и они будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. В противном случае они никакие, они не смогут с нами конкурировать даже – надо врать. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация, выбрасывается. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это.

Так вот по военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. У военных людей так, а в Службе безопасности там вообще невозможно.