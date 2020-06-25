Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Так, назначены новые главы некоторых дипломатических представительств нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перемены коснулись и местной вертикали власти. Так, на должность нового председателя Кричевского райисполкома согласован Андрей Седуков. Задач стоит немало. Глава государства обратил внимание на сельское хозяйство. По его словам, Кричевский район – очень важный восточный регион, и этим вопросам надо уделять должное внимание.
Произведены кадровые изменения в руководстве Министерства экономики
Кроме того, немало предстоит работы ещё над некоторыми вопросами. Они касаются избирательной кампании. На них Президент остановился подробнее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сейчас сдаем экзамен – предвыборная кампания. Поэтому назначение такое серьезное, потому что вам придется войти в курс дела сходу и заниматься этой предвыборной кампанией: сдавать экзамен за себя и за других. Учитывая, что вы сам могилевский, местный, думаю, вам не надо много времени, чтобы войти в курс дела. Надо просто работать. Люди там есть, с кем можно работать, посмотрите: кто может, кто не может. Разберитесь с кадрами.
Это очень серьезный вопрос. Потому что идет жуткое давление на людей, особенно в интернете. И кто сидит в этом вечно интернете, у него голова начинает болеть. Вы же видите, что кругом фейки, жуткие фейки, которые просто меня удивляют.
Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн. долларов. Ну, и я видел, мне показали. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет.
Вот такие фейки и они будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. В противном случае они никакие, они не смогут с нами конкурировать даже – надо врать. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация, выбрасывается. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это.
Так вот по военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. У военных людей так, а в Службе безопасности там вообще невозможно.
Но люди простые, особенно молодежь, которые там сидят (в Telegram-каналах, – прим. ред.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит.
Александр Лукашенко назначил новых глав некоторых диппредставительств Беларуси за рубежом
Это к чему? Они требуют от нас честных и порядочных выборов и предвыборной борьбы. А как это называется? Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела, но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем.