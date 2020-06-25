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Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»

25 июня 2020 11:36
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Так, назначены новые главы некоторых дипломатических представительств нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Перемены коснулись и местной вертикали власти. Так, на должность нового председателя Кричевского райисполкома согласован Андрей Седуков. Задач стоит немало. Глава государства обратил внимание на сельское хозяйство. По его словам, Кричевский район  очень важный восточный регион, и этим вопросам надо уделять должное внимание.

Произведены кадровые изменения в руководстве Министерства экономики

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете» -1

Кроме того, немало предстоит работы ещё над некоторыми вопросами. Они касаются избирательной кампании. На них Президент остановился подробнее. 

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы сейчас сдаем экзамен – предвыборная кампания. Поэтому назначение такое серьезное, потому что вам придется войти в курс дела сходу и заниматься этой предвыборной кампанией: сдавать экзамен за себя и за других. Учитывая, что вы сам могилевский, местный, думаю, вам не надо много времени, чтобы войти в курс дела. Надо просто работать. Люди там есть, с кем можно работать, посмотрите: кто может, кто не может. Разберитесь с кадрами.

Это очень серьезный вопрос. Потому что идет жуткое давление на людей, особенно в интернете. И кто сидит в этом вечно интернете, у него голова начинает болеть. Вы же видите, что кругом фейки, жуткие фейки, которые просто меня удивляют. 

Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн. долларов. Ну, и я видел, мне показали. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет.  

Вот такие фейки и они будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. В противном случае они никакие, они не смогут с нами конкурировать даже – надо врать. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация, выбрасывается. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это.  

Так вот по военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. У военных людей так, а в Службе безопасности там вообще невозможно.

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете» -7



Но люди простые, особенно молодежь, которые там сидят (в Telegram-каналах, – прим. ред.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит. 

Александр Лукашенко назначил новых глав некоторых диппредставительств Беларуси за рубежом

Это к чему? Они требуют от нас честных и порядочных выборов и предвыборной борьбы. А как это называется? Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела, но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Андрей Седуков # Фотофакт

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