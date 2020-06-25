Генконсул Беларуси в Даугавпилсе: будем обеспечивать беспрепятственный проезд для всех болельщиков и заинтересованных на ЧМ по хоккею

Новости Беларуси. Новый генконсул Беларуси в Даугавпилсе – Илья Лапуть. До этого дипломат возглавлял управление информационной безопасности и технологий в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На работу настроен решительно. Тем более впереди две страны ждет масштабное событие – чемпионат мира по хоккею шайбой.
Илья Лапуть, генеральный консул Беларуси в Даугавпилсе (Латвия):
Это будет уникальное, конечно, для мира спорта мероприятие. И мы, находясь рядом с границей, будем обеспечивать беспрепятственный проезд для всех болельщиков, для всех заинтересованных для того, чтобы это мероприятие прошло на самом высоком уровне. В этом заинтересованы обе страны.