Посол Беларуси в Венесуэле: создали колоссальный плацдарм для продвижения интересов нашей страны на латиноамериканском континенте

Новости Беларуси. Наводить порядок в сотрудничестве Беларуси и Венесуэлы будет Андрей Молчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он там новый посол нашей страны. Времена сейчас у Венесуэлы непростые – глубокий кризис.
Новости Беларуси. Наводить порядок в сотрудничестве Беларуси и Венесуэлы будет Андрей Молчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он там новый посол нашей страны. Времена сейчас у Венесуэлы непростые – глубокий кризис.
Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Венесуэле:
Венесуэла в настоящий момент является одной из крупнейших точек опоры на дальней дуге для Республики Беларусь. За последние 12 лет мы там создали такой колоссальный плацдарм для продвижения экономических, политических и гуманитарных интересов Республики Беларусь на латиноамериканском континенте.
Мы создали довольно широкую повестку дня двусторонних отношений. Это и отношения в энергетической сфере, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Однако сегодня эти отношения немножко замедлились. Нам надо внимательно проанализировать складывающуюся там ситуацию и выработать максимально эффективные и взаимовыгодные формы, алгоритмы работы в нынешних непростых условиях.
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