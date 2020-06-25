Посол Беларуси в Венесуэле: создали колоссальный плацдарм для продвижения интересов нашей страны на латиноамериканском континенте

Новости Беларуси. Наводить порядок в сотрудничестве Беларуси и Венесуэлы будет Андрей Молчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он там новый посол нашей страны. Времена сейчас у Венесуэлы непростые – глубокий кризис.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Венесуэле:

Венесуэла в настоящий момент является одной из крупнейших точек опоры на дальней дуге для Республики Беларусь. За последние 12 лет мы там создали такой колоссальный плацдарм для продвижения экономических, политических и гуманитарных интересов Республики Беларусь на латиноамериканском континенте.