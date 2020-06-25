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Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?

25 июня 2020 20:02
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Новости Беларуси. Ситуация с обеспечением минчан чистой водой на постоянном контроле всех ответственных служб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

Пока специалисты водоканала и коммунальщики в круглосуточном режиме промывают сети и сливают остатки некачественной воды, в микрорайонах дежурят автоцистерны. Не остались в стороне и волонтеры. Активисты БРСМ помогают с доставкой воды на дом пожилым. Откликнулись и работники МЧС.

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-1

С подробностями – корреспондент Оксана Семашко.

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-4

Оксана Семашко, корреспондент:
Сейчас мы находимся в подразделении МЧС на улице Козлова. Люди за водой сюда приезжают в основном после работы. Обратиться можно, но только со своей тарой.

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-7

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Буквально несколько часов назад, к примеру, была такая история, что две девушки приехали к нам в подразделение. Привезли 5 бутелей 20-литровых для набора воды. Собственно, их наполнили. Уже наши работники помогли эти бутели разместить в автомобили. И, конечно, девушки уехали уже довольные.

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-10

Для удобства минчан на сайте Мигорисполкома есть интерактивная карта подвоза воды. Здесь указаны актуальные адреса размещения машин с питьевой водой. Синий цвет – доступные цистерны, желтый – временно отсутствующие либо отправившиеся на дозаправку, зеленый – подразделения МЧС с питьевой водой. Информация меняется в режиме реального времени.

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-13

Спасатели по просьбе водоканала также сливают некачественную воду из систем в Московском и Фрунзенском районах. Так, сегодня промывали трубы на Немиге, Ульяновской, Максима Танка.

Активисты БРСМ тоже пришли на помощь. Молодежь откликнулась на просьбы пожилых и инвалидов. Есть специальная горячая линия. 25 июня сюда обратились свыше 200 человек.

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-16

Также свои заявки на доставку воды можно оставить в районных центрах соцобслуживания. Помогут и мамам с детьми. К делу уже подключились больше полусотни ребят.  

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-19

Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Волонтеров даже такая гордость берет, что они востребованы в любое время. Всегда помогают на безвозмездной основе.

С доставкой воды в родильные дома и больницы взялся помогать Красный Крест. Инфолиния «Добрый телефон» сегодня оказалась полезной для 300 горожан.

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-22

Больше чем на 20 проблемных улицах 25 июня набрать воду можно в цистернах.

Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?-25

Подключились и военные. В сутки больше 150 тонн воды транспорт оборонного ведомства доставит жителям Фрунзенского, Московского и Октябрьского районов. Питьевые фонтаны с артезианской водой также не будут отключать на ночь.

# Загрязнение воды # общество # Оксана Семашко # Ольга Мельченко # Роман Бондарук # Фотофакт

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