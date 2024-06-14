Факты на стол! Совещание Лукашенко с Совмином – какие темы подняли и к чему пришли?

Эффективная работа экономики в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из ключевых тем – функционал пеллетных заводов. В создание предприятий несколько лет назад вложены немалые средства – как государственные, так и частные инвестиции. Производство развивали в том числе с расчетом на экспорт в Евросоюз. Но бездумные санкции застопорили этот процесс. Появилась проблема со сбытом, которая до сих пор не решена. Еще одна громкая тема совещания – коррупционные преступления. У Александра Лукашенко на это счет позиция принципиальная. О чем он не раз говорил публично и не раз предупреждал чиновников: за взяточничеством и воровством всегда последует ответственность. Сегодня Президент озвучил имена и вопиющие факты. Подробности у Алены Сыровой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доброе утро. Спустя пару минут утро уже не было добрым. Журналистская примета про Белый зал Дворца Независимости и совещание с участниками Совмина в пятницу, практически всегда означающая громкие разговоры, сегодня сбылась. И в преддверии анонсированного предметного – о ситуации с производствами пеллет, работой агросервисов и системы спутниковой связи – жесткий монолог о том, почему на отдельные государственные проекты не хватает бюджетных денег, зато излишком хватает на удовлетворение чьих-то личных. Лукашенко рассказал о факте коррупции на БЖД: не берите чужое – тайной в Беларуси это не будет! Именно потому что белорусам привили за эти годы неприятие взяточничества, каждый подобный случай – резонанс и разочарование. Простой вопрос: как так? Особенно, когда в различных схематозах замешаны те, кто точно знает, каким образом добывают те или иные блага для государства, чего стоят договоренности на высшем уровне и как тяжело принимаются решения о том, чтобы поддержать ту или иную сферу, ужимая других. А потом оказывается, что не нужно было этого делать, достаточно заглянуть под кровать.

Александр Лукашенко:

И такой добрый Караник подписывает. Да, надо Новогрудку или кому-то там передать этот колхоз. Зачем? Вы что, не слышите, что я говорю, что надо помочь сельскому хозяйству? Надо закреплять колхозы за железнодорожниками, предприятиями и так далее. Надо, чтобы они вкладывались туда, да люди туда поедут, с удовольствием поработают. Они бедные, у них денег нет! Почему воруют? Я вас категорически предупреждаю по поводу принятия решений. Вот оно, пожалуйста. Только один ворюга. Вы думаете, он один там? Ну, там Швед [Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси – прим. ред.] с правоохранителями разберется. Мало не покажется! Мало казалось, как оказалось, бывшему первому заместителю председателя Брестского облисполкома Зайчуку.

Александр Лукашенко:

Кто будет за вашими заместителями следить и контролировать? Почему он «денежное вознаграждение в качестве взяток в общей сумме тысячи долларов за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию: земельные участки, выделение денежных средств», то есть вы деньги даете, а он их делит с теми, кому вы даете! Предоставление информации о строительных объектах сельхозназначения и так далее, и тому подобное за содействие. За схожее желание решать вопросы, но не те, что первостепенно в интересах государства, задержан и экс-заместитель министра энергетики и заместитель главы минского Горремавтодора.

Александр Лукашенко:

За благоприятное решение вопросов по выбору вышеуказанной компании – «Рико» компании словенской взятки давал – в качестве подрядчика при проведении работ по строительству, реконструкции, модернизации высоковольтных подстанций на территории Беларуси. То есть, на тебе подстанцию, иди модернизируй, но ты мне дай взятку. Десятки тысяч долларов… Человек отработал. Где он сейчас? В СИЗО! Я предупреждал не один раз, это твои подчиненные! Прозвучали и подробности и по делу Игоря Брыло, которого задержали в должности помощника Президента – инспектора по Витебской области. Под следствием уже три десятка человек. Сеть, не меньше.

Александр Лукашенко:

Несмешно! Вот три десятка человек перечислены. Первый заместитель управляющего делами Президента Рыбко. Назначили. Взяточник, клеймо ставить негде. Сидит. Вы выбрали этот путь, идите, больше я вас уговаривать и просить не буду. Подробности. И если уж заговорили об электоральной кампании, то в Беларуси сейчас есть все, чтобы пройти этот сложный период без потрясений, подобно тем, что были в 2020-м, если сами себе не будем создавать проблемы. Желание нагреть кого-то и прикарманить, по сути, народные деньги – благодатная почва для расцвета таких проблем. А у нас других достаточно, которые требуют решений, и умение строить схемы отдельных дельцов при направлении в мирное русло могло бы очень помочь, например, тому же пеллетному производству, хотя, конечно, не только в логистике дело.

Александр Лукашенко:

У нас же Президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем, логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Я думаю, ни вам, ни журналистам не надо объяснять, что такое пеллеты. Проблема зачастую в недальновидности исполнителей. Так, например, когда строили заводы, исходили из того, что в Европейском союзе ежегодно потребляют не менее миллиона тонн пеллет. Значит, наши мощности в миллион будут полностью загружены. Но даже в 2020-м поставили чуть больше полумиллиона, а после, с вводом санкций, естественно, остались без очевидных возможностей торговать с прежними партнерами. Заводы сегодня стоят без работы, потому что ставка была на одного партнера. А Президент предупреждал.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Экспортная привлекательность пеллет на рынке Евросоюза… Александр Лукашенко:

Только Европейскому союзу надо пеллеты! Забрасывает удочку к тому, что в Евросоюз, а сейчас там санкции, нас туда не пускают, поэтому некуда девать. Послушайте, журналисты, точно так скажет! Еще один вопрос об эффективном использовании ресурса, в частности, космического. С 2016-го на орбите есть белорусский спутник связи. Его запускали прежде всего в своих интересах, но, помимо нас, есть и другие готовые платить. Четыре года назад Президентом было принято решение по проекту создания Национальной спутниковой системы связи и вещания. В итоге сегодня его предлагают скорректировать. Для того, кто наблюдает со стороны, все эти вопросы не уровня главы государства и даже не связанные между собой, а если посмотреть глубже?