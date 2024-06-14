Лукашенко – чиновникам: «У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам!»
Эффективная работа экономики в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Направление, которое требует особенных решений, – работа агросервисов. По сути, сервисные центры наших крупных предприятий, где бы аграрии могли ремонтировать сложную технику, есть, но пользоваться эффективно ими мы не можем по разным причинам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тем, кто забыл: в 2019 году мы уже оказали беспрецедентную поддержку головному предприятию путем реструктуризации задолженности перед бюджетом. То есть вы работаете безобразно, вы в долгах как в шелках – «Белагросервис», головное предприятие – отсрочили долги, простили фактически. Вы чего опять ко мне пришли? И зачем нам такой министр, который эти документы направляет мне вместе с премьер-министром? Или сядете в тюрьму, или рассчитаетесь с долгами и будете работать, как я сказал. Мое железное требование к губернаторам и правительству, которое озвучивал неоднократно: должна быть жесткая дисциплина расчетов. И точка. Без нее мы дальше ходить будем по кругу, постоянно возвращаясь к этим вопросам. При этом предупреждаю вас: перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности: ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам за поставленную продукцию. Головой ответите!
Долги надо возвращать. Президент непреклонен в этом вопросе. Тем более есть те, кто может это делать, в то время как другие постоянно просят поддержки и отсрочки. Значит, миссия выполнима? Бесконечно входить в положение нет ни ресурсов, ни желания у государства. По итогам обсуждения на высшем уровне приняты справедливые решения.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Дать возможность закупать из одного источника запасные части, поставляемые «Белагросервисом» и системой в целом. Для того чтобы сельскохозяйственным предприятиям не надо было проводить процедуру закупки и конкурсные торги, они могли спокойно приехать и приобрести в «Белагросервисе» так же, как и на заводах-производителях. По второму вопросу, который я озвучил, это, конечно, принято и одобрено Президентом. Первый вопрос отправлен на доработку, потому что у нас сегодня получается те области, а это в первую очередь Гродненская и Брестская, которые обеспечили погашение практически стопроцентное, но есть области, которые не обеспечили погашение. Соответственно, Президентом дано поручение доработать проект и поставить всех в равные условия. И те, которые погасили, тоже должны финансовую поддержку получить.
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