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Лукашенко – чиновникам: «У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам!»

14 июня 2024 18:31
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Эффективная работа экономики в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направление, которое требует особенных решений, – работа агросервисов. По сути, сервисные центры наших крупных предприятий, где бы аграрии могли ремонтировать сложную технику, есть, но пользоваться эффективно ими мы не можем по разным причинам.

Лукашенко – чиновникам: «У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам!»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тем, кто забыл: в 2019 году мы уже оказали беспрецедентную поддержку головному предприятию путем реструктуризации задолженности перед бюджетом. То есть вы работаете безобразно, вы в долгах как в шелках – «Белагросервис», головное предприятие – отсрочили долги, простили фактически. Вы чего опять ко мне пришли? И зачем нам такой министр, который эти документы направляет мне вместе с премьер-министром? Или сядете в тюрьму, или рассчитаетесь с долгами и будете работать, как я сказал. Мое железное требование к губернаторам и правительству, которое озвучивал неоднократно: должна быть жесткая дисциплина расчетов. И точка. Без нее мы дальше ходить будем по кругу, постоянно возвращаясь к этим вопросам. При этом предупреждаю вас: перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности: ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам за поставленную продукцию. Головой ответите!

Лукашенко – чиновникам: «У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам!»-4

Долги надо возвращать. Президент непреклонен в этом вопросе. Тем более есть те, кто может это делать, в то время как другие постоянно просят поддержки и отсрочки. Значит, миссия выполнима? Бесконечно входить в положение нет ни ресурсов, ни желания у государства. По итогам обсуждения на высшем уровне приняты справедливые решения.

Лукашенко – чиновникам: «У жуликов забирайте деньги, которые вы разворовали, и отдайте крестьянам!»-7

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Дать возможность закупать из одного источника запасные части, поставляемые «Белагросервисом» и системой в целом. Для того чтобы сельскохозяйственным предприятиям не надо было проводить процедуру закупки и конкурсные торги, они могли спокойно приехать и приобрести в «Белагросервисе» так же, как и на заводах-производителях. По второму вопросу, который я озвучил, это, конечно, принято и одобрено Президентом. Первый вопрос отправлен на доработку, потому что у нас сегодня получается те области, а это в первую очередь Гродненская и Брестская, которые обеспечили погашение практически стопроцентное, но есть области, которые не обеспечили погашение. Соответственно, Президентом дано поручение доработать проект и поставить всех в равные условия. И те, которые погасили, тоже должны финансовую поддержку получить.

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# Государственная политика в области промышленности # общество # Александр Лукашенко # Сергей Бартош # Алена Сырова

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