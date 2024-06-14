Нет красных дорожек и лимузинов – как проходят выпускные в сельских школах?

Школьная пора – лучшее время, которое навсегда останется в памяти. Первая любовь, учителя, верные друзья и, конечно, выпускной. О том, как сегодня прощаются со школой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как выпускной проходит у таких классов [в сельских школах – прим. ред.]?