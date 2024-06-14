Нет красных дорожек и лимузинов – как проходят выпускные в сельских школах?

Школьная пора – лучшее время, которое навсегда останется в памяти. Первая любовь, учителя, верные друзья и, конечно, выпускной. О том, как сегодня прощаются со школой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как выпускной проходит у таких классов [в сельских школах – прим. ред.]?
Анна Шейна, преподаватель английского языка:
Очень душевно, скромно. Нет никаких красных дорожек, лимузинов, огромных букетов цветов, просто все дети делают сами. Это не такой концерт, как, допустим, в столичной школе. Просто они поют, танцуют, какую-то минимальную сценку, чтобы никого не обидеть из учителей. Потом просто идем в отдельный кабинет, там сладкий стол. Дети сами готовят, то есть кто-то печенье испек. Родители уже от себя делали торт. На этом торте, каждом кусочке имя учителя. То есть каждому учителю по кусочку торта.
«Возвращаемся к камерным мероприятиям». Как организуют выпускные у современных школьников – подробнее здесь.