Лукашенко рассказал о факте коррупции на БЖД: не берите чужое – тайной в Беларуси это не будет!

Александр Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов в стране. Эта тема стала одной из ключевых совещания 14 июня с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коррупция – это ржавчина нашей экономики, я всегда об этом говорил, наносит жесточайший ущерб нашему государству не только в экономическом плане, но и в политическом. Я это говорю специально сегодня, с учетом того, что здесь руководство нашего правительства, и я часто слышу от этого же руководства правительства, что мы где-то чего-то кого-то пережали. Следственным комитетом Беларуси в отношении первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Дулуба по определенной статье возбуждено уголовное дело. В тайниках квартиры и загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3 миллионов 200 тысяч долларов. Железная дорога, первый заместитель, Анатолий Александрович [Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси – прим. ред.].

Александр Лукашенко:

Он первый заместитель у вас! Что я могу думать про руководство железной дороги? В том числе о вас. Я вас предупреждал с премьер-министром. Я почему настроением своим делюсь? Каждое утро у меня на столе определенная стопка документов. О всех проделках. И я же вам намекал: слушайте, не лезьте, не берите чужое. Не трогайте, это не ваше, тайной в Беларуси это не будет. Ну вот, Белорусская железная дорога. А почему поднимают этот вопрос? А следом, Головченко! Давайте вот у Барановичского отделения Белорусской железной дороги заберем колхоз. Я буду называть колхоз «Свитязь», да? Колхоз «Свитязь». А почему заберем у железной дороги этот колхоз? Когда-то передали, чтобы они там вложились и подняли этот колхоз. А заберем, потому что у железной дороги нет денег. Так вот, 3 миллиона, если бы он в этот колхоз, первый зам, вложил, там бы не было проблем. Чего же мы заберем? Лукашенко о коррупции в правительстве: вы выбрали этот путь, шаг влево, шаг вправо – к стенке поставим! Подробности.

Александр Лукашенко:

И такой добрый Караник подписывает. Да, надо Новогрудку или кому-то там передать этот колхоз. Зачем? Вы что, не слышите, что я говорю, что надо помочь сельскому хозяйству? Я вас категорически предупреждаю по поводу принятия решений. Вот оно, пожалуйста. Только один ворюга. Вы думаете, он один там? Ну, там Швед [Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси – прим. ред.] с правоохранителями разберется. Мало не покажется. Генеральной прокуратурой в 2024 году возбужден ряд уголовных дел. В отношении первого заместителя председателя Брестского облисполкома Зайчука. И за что?