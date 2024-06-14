Вступление в новую жизнь – как родителям поддержать ребёнка после окончания школы?

Школьная пора – лучшее время, которое навсегда останется в памяти. Первая любовь, учителя, верные друзья и, конечно, выпускной. О том, как сегодня прощаются со школой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Выпускной вечер, вальс, красивое платье. Все-таки это стресс для выпускника – это вступление на новый этап, в новую жизнь. Как родителям правильно поддержать своих детей в этой ситуации?
Ирина Бивзюк, психолог:
Конечно, за день это не произойдет. Должны были складываться отношения в течение всей жизни ребенка. Важно разговаривать, что я рядом. Я готов тебя поддержать, выслушать, в чем-то помочь. Ты можешь сделать ошибку – это не значит, что я тебя не буду любить. Я люблю тебя в любом случае и принимаю таким, какой ты есть. Даже если тебя выгонят из института или ты не поступишь – это право на ошибку.
Читайте также:
Неофициальная часть – почему выпускной надо проводить в здании школы?
«Возвращаемся к камерным мероприятиям». Как организуют выпускные у современных школьников?
Нет красных дорожек и лимузинов – как проходят выпускные в сельских школах?