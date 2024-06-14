Вступление в новую жизнь – как родителям поддержать ребёнка после окончания школы?

Школьная пора – лучшее время, которое навсегда останется в памяти. Первая любовь, учителя, верные друзья и, конечно, выпускной. О том, как сегодня прощаются со школой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Выпускной вечер, вальс, красивое платье. Все-таки это стресс для выпускника – это вступление на новый этап, в новую жизнь. Как родителям правильно поддержать своих детей в этой ситуации?