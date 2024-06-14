Лукашенко о коррупции в правительстве: вы выбрали этот путь, шаг влево, шаг вправо – к стенке поставим!

Александр Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов в стране. Эта тема стала одной из ключевых совещания 14 июня с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов: производство работает ни шатко, ни валко! Подробности. Сегодняшнее совещание во Дворце Независимости как раз относится к категории тех, которые в медиасреде принято называть громкими. И не только потому, что Александр Лукашенко по многим моментам раскритиковал работу правительства. Серьезный разговор с чиновниками Президент сегодня начал с вопиющих фактов коррупции, назвав конкретные фамилии и факты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я перед совещанием подумал о том, что для разминки вам надо предоставить некоторую информацию публично, чтобы вы представляли, с чего начинается обычно рабочий день Президента. Печально, но факт. Когда-то я предупреждал всех. Уверен, что и за столом сегодня присутствуют люди, которые не первый раз от меня слышали фразу «лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме». Широко разошлась эта фраза в нашем государстве, среди народа. Но, как вы понимаете, я это не напрасно говорил. И я очень-очень не хотел бы, чтобы мне в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Но, правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно на нем, уже лет 30 сидит. Я думаю, те, кто интересуется вопросом, помнят, что первую в истории в стране нашу антикоррупционную комиссию в нашей стране возглавлял тот самый Лукашенко. И я не забыл, откуда я пришел. Я видел эту всю несправедливость и так далее, и тому подобное. Коррупция – это ржавчина нашей экономики, я всегда об этом говорил, наносит жесточайший ущерб нашему государству не только в экономическом плане, но и в политическом. Я только в этом году некоторые взял материалы, которые мне правоохранительные органы, в том числе председатель Комитета госконтроля, вываливают на стол.