Выгоднее, чем дровами – в чём плюс пеллет как вида топлива? Пётр Пархомчик об альтернативе в цифрах

Что касается внутреннего рынка, то чтобы массово потреблять, нужно менять не только подходы и мышление, но и оборудование. Вице-премьер уверяет, что работа идет и к очевидному результату мы придем уже через год-другой. Хотелось бы верить.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Я назову две цифры. Если взять дрова, знаете такой вид топлива, то мы используем 860 тысяч тонн дров в год. Если эти дрова перевести в пеллеты, разделите на два и получите, условно, 430 тысяч тонн пеллет. Можно заменить дрова на пеллеты, более высококалорийный, удобный способ, но для этого нужно провести очень серьезную работу по замене оборудования, котлов. Вы знаете, что правительство подписало соответствующее постановление, и сегодня котлы для получения тепловой энергии из пеллет дотируются Беларусбанком.

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