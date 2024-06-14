Прямой эфир

Выгоднее, чем дровами – в чём плюс пеллет как вида топлива? Пётр Пархомчик об альтернативе в цифрах

14 июня 2024 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эффективная работа экономики в центре внимания Президента. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из ключевых тем – функционал пеллетных заводов.

Выгоднее, чем дровами – в чём плюс пеллет как вида топлива? Пётр Пархомчик об альтернативе в цифрах-1

Что касается внутреннего рынка, то чтобы массово потреблять, нужно менять не только подходы и мышление, но и оборудование. Вице-премьер уверяет, что работа идет и к очевидному результату мы придем уже через год-другой. Хотелось бы верить.

Выгоднее, чем дровами – в чём плюс пеллет как вида топлива? Пётр Пархомчик об альтернативе в цифрах-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я назову две цифры. Если взять дрова, знаете такой вид топлива, то мы используем 860 тысяч тонн дров в год. Если эти дрова перевести в пеллеты, разделите на два и получите, условно, 430 тысяч тонн пеллет. Можно заменить дрова на пеллеты, более высококалорийный, удобный способ, но для этого нужно провести очень серьезную работу по замене оборудования, котлов. Вы знаете, что правительство подписало соответствующее постановление, и сегодня котлы для получения тепловой энергии из пеллет дотируются Беларусбанком.

Читайте также:

Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов: производство работает ни шатко, ни валко!

Лукашенко рассказал о факте коррупции на БЖД: не берите чужое – тайной в Беларуси это не будет!

Лукашенко о коррупции и работе КГК и МВД: «У меня закон один – факты на стол!»

# Государственная политика в области энергетики # общество # Петр Пархомчик # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Превышение численности клещей выявили на 27 городских территориях и 7 пляжах Минска
14 июня 2024 17:30

Превышение численности клещей выявили на 27 городских территориях и 7 пляжах Минска

В Минске открыто около 20 тыс. депозитных счетов для многодетных семей
14 июня 2024 17:29

В Минске открыто около 20 тыс. депозитных счетов для многодетных семей

Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения
14 июня 2024 17:12

Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения