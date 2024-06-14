«Возвращаемся к камерным мероприятиям». Как организуют выпускные у современных школьников?

Школьная пора – лучшее время, которое навсегда останется в памяти. Первая любовь, учителя, верные друзья и, конечно, выпускной. О том, как сегодня прощаются со школой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я вспоминаю свой выпускной и наблюдаю сейчас за выпускными, с каждым годом размах только растет. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с развитием социальных сетей. Татьяна, какие сейчас тенденции в организации таких торжеств.