«Возвращаемся к камерным мероприятиям». Как организуют выпускные у современных школьников?

Школьная пора – лучшее время, которое навсегда останется в памяти. Первая любовь, учителя, верные друзья и, конечно, выпускной. О том, как сегодня прощаются со школой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я вспоминаю свой выпускной и наблюдаю сейчас за выпускными, с каждым годом размах только растет. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с развитием социальных сетей. Татьяна, какие сейчас тенденции в организации таких торжеств.
Татьяна Янушко, организатор мероприятий:
Вы говорите: масштаб. Это, мне кажется, больше про вузовские выпускные. Что касается школьных выпускных – здесь как раз таки наоборот. Мы возвращаемся к камерным мероприятиям, более душевным, наполненным определенными эмоциями. То есть сама торжественная часть предполагает наличие сентиментальности, трагичности немножко, ярких эмоций. Когда уже идет развлекательная часть, то есть мы стараемся этот момент поддержать. Поэтому упор у нас идет именно последние годы, последние тенденции на самих выпускников. То есть та же программа, которая пишется, конкурсы какие-то – понятно, что мы включаем интерактива много. То есть это какие-то кнопки, экран мультимедийный, интересные новые фишки, но мы все равно сосредотачиваемся на выпускниках.
Неофициальная часть – почему выпускной надо проводить в здании школы – подробнее здесь.