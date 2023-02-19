«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?

Новости Беларуси. Вечная классика от наших дорожников. Даже глава государства обращал внимание на состояние белорусских дорог, мол, хотелось бы и лучше. Особенно что касается столицы, где есть и техника, и технологии, и специалисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Минске на ремонт дорог выделено более 80 единиц техники и около 120 человек, которые работают практически 24 часа в сутки. Каждый год в столице заменяют от 600 до 900 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Но особых эмоций у автомобилистов это пока не вызывает. Почему едем не туда, разбирался Глеб Прокофьев.

Ну какое сейчас качество? Все разбито, все выбито.

Ну кое-где есть, но сейчас же такая погода.

Недавно люди диск ровняли просто посреди дороги на логойской трассе.

После зимы, естественно, дороги все в ямах и ездить небезопасно.

Трасса М1, в простонародье «Олимпийка», буквально пронизывает всю Беларусь. Глобальная часть европейского и азиатского маршрутов, протяженностью несколько сотен километров. И этой зимой она также не прошла испытание на прочность. Местами настоящая стиральная доска.

Разваливается на глазах.

Не очень оно хорошее. Можно сказать, отвратительное местами.

Состояние, честно говоря, оставляет желать лучшего, потому что М1.

После зимы, как обычно, все дороги в не очень хорошем состоянии.

Латают М1 ежегодно. В 2022 году брест-московскую местами укатывали новым асфальтом. На 2023-й планы еще формируются, но ямочный ремонт уже ведется.

Григорий Глазко, заместитель начальника Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

В настоящее время республиканскими предприятиями автомобильных дорог на балансе находится М1. Формируется перечень. То есть в рамках текущего ремонта в этом году мы планируем выполнять работы. Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло? Читайте здесь.

На плохое качество дорог в Минске накануне еще 24 января внимание Президент Беларуси. Александр Лукашенко потребовал оперативно решить эту проблему.

Лукашенко: наш асфальт начинает крошиться! Разберитесь. Будет плохо, если я начну разбираться. Подробнее здесь. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пожалуйста, вместе разберитесь с Кухаревым и горисполкомом. Будет плохо, если я начну разбираться.

Дорожную сеть непрерывно мониторят и сотрудники Госавтоинспекции. На каждый изъян дорожного полотна – предписание для коммунальных служб. Наряды ДПС также проследят за оперативностью ремонта, ведь даже небольшие дефекты могут стать причиной ДТП.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

По всем фактам критической ямочности в обязательном порядке составляются административные материалы по правонарушению. Выдается предписание в максимально короткие сроки для их последующего устранения. По ямочности, которая только начинается, развиваются на дорожной сети мелкие недостатки, также передаются в коммунальные организации, чтобы не допустить последующего образования критической ямочности. Ямочный ремонт – мера вынужденная и временная. Но в зимних условиях это единственный способ устранить дорожные провалы.

Трасса «Минск – Молодечно – Нарочь». Лишь за день здесь облагородили 50 метров полотна. Литая асфальтобетонная смесь самостоятельно набирает прочность, превращаясь в твердое и гладкое покрытие. Работают с ней даже в -25 °C.

Дмитрий Демидович, начальник управления РУП «Минскавтодор-Центр»:

У нас осуществляется ежедневное патрулирование. Если выявляется выбоина и она критическая и создает угрозу безопасности, она может быть даже заделана в течение этого же дня. Новый материал для ремонта дорог разработали в БНТУ. Показываем, как его производят и наносят на полотно. Сегодня проблема некачественных дорог общая для всех регионов страны. Но, как отметили в профильном ведомстве, лучше ситуация складывается на западе: в Гродненской и Брестской областях. Григорий Глазко:

В этом году продолжается реконструкция автомобильной дороги Р53 от Смолевич до Жодино. Начинаем реконструкцию автомобильной дороги Р46 «Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации». Продолжаем реконструкцию дорог Р99, М11 и других значимых объектов. На высокой стадии проработки о дополнительном выделении бюджетных средств, если все сложится удачно, то по итогам года мы видим, что все физические целевые показатели мы должны выполнить.