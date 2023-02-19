Прямой эфир

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?

19 февраля 2023 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечная классика от наших дорожников. Даже глава государства обращал внимание на состояние белорусских дорог, мол, хотелось бы и лучше. Особенно что касается столицы, где есть и техника, и технологии, и специалисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В Минске на ремонт дорог выделено более 80 единиц техники и около 120 человек, которые работают практически 24 часа в сутки. Каждый год в столице заменяют от 600 до 900 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Но особых эмоций у автомобилистов это пока не вызывает.  

Почему едем не туда, разбирался Глеб Прокофьев.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-1

Ну какое сейчас качество? Все разбито, все выбито.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-4

Ну кое-где есть, но сейчас же такая погода.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-7

Недавно люди диск ровняли просто посреди дороги на логойской трассе.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-10

После зимы, естественно, дороги все в ямах и ездить небезопасно.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-13

Трасса М1, в простонародье «Олимпийка», буквально пронизывает всю Беларусь. Глобальная часть европейского и азиатского маршрутов, протяженностью несколько сотен километров. И этой зимой она также не прошла испытание на прочность. Местами настоящая стиральная доска.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-16

Разваливается на глазах.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-19

Не очень оно хорошее. Можно сказать, отвратительное местами.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-22

Состояние, честно говоря, оставляет желать лучшего, потому что М1.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-25

После зимы, как обычно, все дороги в не очень хорошем состоянии.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-28

Латают М1 ежегодно. В 2022 году брест-московскую местами укатывали новым асфальтом. На 2023-й планы еще формируются, но ямочный ремонт уже ведется.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-31

Григорий Глазко, заместитель начальника Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:  
В настоящее время республиканскими предприятиями автомобильных дорог на балансе находится М1. Формируется перечень. То есть в рамках текущего ремонта в этом году мы планируем выполнять работы.  

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло? Читайте здесь.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-34

На плохое качество дорог в Минске накануне еще 24 января внимание Президент Беларуси. Александр Лукашенко потребовал оперативно решить эту проблему.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-37

Лукашенко: наш асфальт начинает крошиться! Разберитесь. Будет плохо, если я начну разбираться. Подробнее здесь.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Пожалуйста, вместе разберитесь с Кухаревым и горисполкомом. Будет плохо, если я начну разбираться.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-40

Дорожную сеть непрерывно мониторят и сотрудники Госавтоинспекции. На каждый изъян дорожного полотна – предписание для коммунальных служб. Наряды ДПС также проследят за оперативностью ремонта, ведь даже небольшие дефекты могут стать причиной ДТП.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-43

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
По всем фактам критической ямочности в обязательном порядке составляются административные материалы по правонарушению. Выдается предписание в максимально короткие сроки для их последующего устранения. По ямочности, которая только начинается, развиваются на дорожной сети мелкие недостатки, также передаются в коммунальные организации, чтобы не допустить последующего образования критической ямочности.  

Ямочный ремонт – мера вынужденная и временная. Но в зимних условиях это единственный способ устранить дорожные провалы.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-46

Трасса «Минск – Молодечно – Нарочь». Лишь за день здесь облагородили 50 метров полотна. Литая асфальтобетонная смесь самостоятельно набирает прочность, превращаясь в твердое и гладкое покрытие. Работают с ней даже в -25 °C.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-49

Дмитрий Демидович, начальник управления РУП «Минскавтодор-Центр»:  
У нас осуществляется ежедневное патрулирование. Если выявляется выбоина и она критическая и создает угрозу безопасности, она может быть даже заделана в течение этого же дня.  

Новый материал для ремонта дорог разработали в БНТУ. Показываем, как его производят и наносят на полотно.  

Сегодня проблема некачественных дорог общая для всех регионов страны. Но, как отметили в профильном ведомстве, лучше ситуация складывается на западе: в Гродненской и Брестской областях.  

Григорий Глазко:  
В этом году продолжается реконструкция автомобильной дороги Р53 от Смолевич до Жодино. Начинаем реконструкцию автомобильной дороги Р46 «Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации». Продолжаем реконструкцию дорог Р99, М11 и других значимых объектов. На высокой стадии проработки о дополнительном выделении бюджетных средств, если все сложится удачно, то по итогам года мы видим, что все физические целевые показатели мы должны выполнить.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?-52

А пока дорожные рабочие латают ямы, уже намечены планы на год. Масштабные работы развернутся в нескольких точках страны. Всего в 2023 году в планах министерства отремонтировать порядка 1 000 километров республиканских дорог и почти 1 500 – местных.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Автодороги Беларуси # общество # Глеб Прокофьев # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Григорий Глазко # Денис Ливанович # Дмитрий Демидович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Богодель: 1,5-2 млн человек – это реальные возможности наших военных ведомств
19 февраля 2023 16:58

Андрей Богодель: 1,5-2 млн человек – это реальные возможности наших военных ведомств

Азарёнок: «Ещё никогда в истории не было всё так понятно»
19 февраля 2023 16:54

Азарёнок: «Ещё никогда в истории не было всё так понятно»

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия
19 февраля 2023 16:46

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия