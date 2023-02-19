Новости Беларуси. Мы видим, с какой скоростью и как вооружаются наши западные соседи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Восточной Европе сегодня 40-тысячная группировка войск НАТО. Это практически в 10 раз больше, чем еще буквально пару лет назад. К примеру, в 2021 году в этом регионе было всего 4,5 тысячи натовских военных. Из них основная часть сосредоточена в сопредельных странах. Но больше всех активничает Польша, не стесняясь, увеличивает военный бюджет.

В 2023 году на оборонку Варшава готова потратить около 4 % ВВП. Польша закупает новые танки. Известно, что США одобрили продажу 116 «Абрамсов» – заявляет о формировании таковой дивизии в непосредственной близости от наших границ, проводит масштабные учения. Еще раньше глава белорусского КГБ сообщал, что у западных стран есть конкретные планы ввода военных контингентов на нашу территорию, в том числе из Польши. Все это наслаивается на сложную ситуацию у наших южных рубежей. Белорусские пограничники постоянно фиксируют провокации со стороны Украины. Последний случай произошел в пункте пропуска «Поддобрянка». А во время пресс-конференции Александр Лукашенко рассказал, что в 2020 году из Украины планировали отправить в Беларусь снайперов. То есть эскалация началась еще задолго до спецоперации. «Они мечтают о своем господстве «ад можа да можа». Лукашенко емко высказался о планах Запада.

Провокации продолжаются и сегодня. Беларусь хотят всеми силами затянуть в воронку украинского конфликта. Западу это выгодно. Но не получится, констатировал наш Президент, и это должен понимать каждый. Лукашенко: министры обороны одуревших соседних государств хотят втянуть Беларусь в войну. Подробности. Но, возможно, некоторые западные политики забыли, на что способна наша армия, или забылись в своих имперских замашках. Так мы готовы некоторые факты в их памяти освежить. Что стоит на вооружении белорусской армии, какова ее численность и почему об этом потенциальным противникам лучше все-таки помнить? На вопросы нашей редакции ответил военный эксперт Андрей Богодель. Сделан очень серьезный прорыв по многим аспектам военно-технической сферы Ольга Коршун, СТВ:

Глава государства озвучил такой тезис, заявление, что в случае какой-то агрессии, наступательной операции против нас наша армия сможет дать ответ. И он будет жестким, то есть соразмерным. Насколько сегодня наша армия технологически, технически готова, чтобы отражать какие-то потенциальные и реальные удары противника?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Армия на сегодня действительно боеспособна и готова. И мобильна, и современна. Если даже мы посмотрим буквально, как наша армия выглядела, может, год-два назад, что мы немножечко, может, как говорится, себя и сдерживали в некоторых вопросах. На сегодня сделан действительно очень серьезный не просто шаг вперед, а по многим аспектам и прорыв. Это касается, безусловно, военно-технической сферы. То есть мы видим с вами новейшие системы ПВО, как С-400, «Торы» новейшие появились у нас. Модернизация проходит этих же систем. Такие, как «Буки», «Оса» и прочее. То есть мы видим новейшие танки, которые у нас поступают, боевые машины. Сам военно-промышленный комплекс даже Беларуси, если на него посмотреть, то мы начали очень много чего сами разрабатывать. Не далее чем на днях буквально Президент заявил, что будет развиваться производство, прежде всего, боевой авиации в рамках нашего государства. Это уже немало. Мы развиваем даже свое ракетостроение. Те комплексы, которые у нас имеются на сегодня, как «Полонез», позволяют уничтожать точечно фактически объекты противника на удалении до 300 километров. То есть не каждое государство-сосед, а если проще сказать, ни у кого нет, кроме как у нас и соседей, России, конечно же, таких средств поражения. Появление таких систем, как «Искандер», позволяет серьезно говорить, что мы можем поражать противников на всю глубину. Не просто тактическую и оперативную, но уже можем замахиваться и на оперативно-стратегическую глубину противника. Я думаю, что для многих это серьезный сдерживающий фактор именно в этих аспектах. Что касается непосредственно самой подготовки войск. Сегодня, надо сказать, что батальонные и тактические группы уже выдвинуты на государственные границы. Наша граница прикрыта на основных таких угрожающих направлениях. Конечно же, работает в полном объеме наша система противовоздушной обороны. Порядка нескольких тысяч человек постоянно находятся на боевом дежурстве, обеспечивают спокойствие. Ольга Коршун:

Насчет ПВО. Насколько эффективно у нас работают системы ПВО? Если по-простому говорить, есть у нас вот этот оборонительный купол, который и способен, и должен отражать такие удары? Более совершенного, чем у нас, на Европейском континенте нет Андрей Богодель:

Я могу точно сказать, что, во-первых, более ничего подобного и совершенного, чем у нас, на Европейском континенте нет.

Ольга Коршун:

То есть дырок там нет? Андрей Богодель:

Тут профессионалы могут сказать, что эту, как вы говорите, дырку, всегда найти можно при желании. Но система эшелонируется. Безусловно, если даже на каком-то моменте будет эта дырка обнаружена, то она будет перекрыта потом другими силами и средствами. Поэтому эшелонирование, система, безусловно, зенитно-ракетная и авиационная сработают. Это вне всякого сомнения. Зачастую пытаются говорить о возможности применения ядерного оружия. Я хочу сказать так. На сегодня наша страна все-таки является безъядерным государством. Это определено во всех наших нормативно-правовых документах и актах. Но надо сказать, что над нами российский зонтик. Ядерный зонтик. Поэтому непогода в этом вопросе нам абсолютно не страшна. Ольга Коршун:

Сегодня некоторые оппозиционно настроенные СМИ распространяют такой слух, что наши солдаты недостаточно мотивированы для того, чтобы действительно грудью стоять на защите наших рубежей. Так вот какой сегодня боевой дух у наших солдат, у нашей армии? В 2020-м каждый понимал, что на его плечах стоит страна