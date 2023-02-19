Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?

Новости Беларуси. На этом участке большегрузы нон-стоп. И асфальт такую нагрузку едва выдерживает. Да и температурные качели уменьшают сроки годности: постоянный плюс на минус привел вот к такой картине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя этот дорожный холст уже списан в архив. Буквально на следующий день после съемок здесь выполнили ямочный ремонт.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Участок дороги от МКАДа до Гатово. Здесь многочисленные ямы, выбоины, трещины. Водителям приходится или объезжать их, или прочувствовать тремор своего автомобиля.

Здесь латка на латке, и так, которая разрушается со временем, образуется еще больше дыра. Можно прочувствовать ямы, стараешься объехать. При этом не особо внимательно обстановку можешь оценивать, потому что хочешь яму объехать. Это создает дополнительный момент для аварии.

Глеб Прокофьев:

Мы проведем эксперимент. Попробуем проехать по этому изъезженному участку дороги со стаканом воды, не разлив его. Поехали!

И вот результаты эксперимента – вода из стакана оказалась на моих брюках. Поэтому на таких дорогах рекомендую утолять жажду, останавливая автомобиль.

А здесь докатились. Видео с регистратора фиксирует дорожное фиаско. Последствия поездки – внеочередной визит на шимонтаж, утиль и новые колеса. А вот и подтверждение.

Настоящее резиновое сито – и заметный минус в семейном бюджете. «Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы? Читайте здесь.