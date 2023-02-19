Прямой эфир

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?

19 февраля 2023 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На этом участке большегрузы нон-стоп. И асфальт такую нагрузку едва выдерживает. Да и температурные качели уменьшают сроки годности: постоянный плюс на минус привел вот к такой картине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя этот дорожный холст уже списан в архив. Буквально на следующий день после съемок здесь выполнили ямочный ремонт.  

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:  
Участок дороги от МКАДа до Гатово. Здесь многочисленные ямы, выбоины, трещины. Водителям приходится или объезжать их, или прочувствовать тремор своего автомобиля.  

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?-4

Здесь латка на латке, и так, которая разрушается со временем, образуется еще больше дыра. Можно прочувствовать ямы, стараешься объехать. При этом не особо внимательно обстановку можешь оценивать, потому что хочешь яму объехать. Это создает дополнительный момент для аварии.  

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?-7

Глеб Прокофьев:  
Мы проведем эксперимент. Попробуем проехать по этому изъезженному участку дороги со стаканом воды, не разлив его. Поехали!  

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?-10

И вот результаты эксперимента – вода из стакана оказалась на моих брюках. Поэтому на таких дорогах рекомендую утолять жажду, останавливая автомобиль.  

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?-13

А здесь докатились. Видео с регистратора фиксирует дорожное фиаско. Последствия поездки – внеочередной визит на шимонтаж, утиль и новые колеса. А вот и подтверждение.  

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?-16

Настоящее резиновое сито – и заметный минус в семейном бюджете.  

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы? Читайте здесь.  

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?-19

Въехал в яму двумя колесами левой стороной. В итоге пробил заднее колесо. Колесо ремонту не подлежит. Пришлось покупать новое.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Автодороги Беларуси # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый материал для ремонта дорог разработали в БНТУ. Показываем, как его производят и наносят на полотно
19 февраля 2023 17:14

Новый материал для ремонта дорог разработали в БНТУ. Показываем, как его производят и наносят на полотно

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?
19 февраля 2023 17:09

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы?

Андрей Богодель: 1,5-2 млн человек – это реальные возможности наших военных ведомств
19 февраля 2023 16:58

Андрей Богодель: 1,5-2 млн человек – это реальные возможности наших военных ведомств