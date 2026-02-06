В Минской области действуют 166 клубов военно-патриотической направленности

В Минской области растет количество учащихся военно-патриотических классов. Всего действуют 166 клубов профильной направленности. В них занимаются около четырех тысяч ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Яркий пример системной работы в этом направлении – деятельность Жодинского центра «Вектор». Юноши изучают строевую дисциплину, сборку оружия, знакомятся с военным делом. Девушки учатся действовать в чрезвычайных ситуациях и оказывать первую доврачебную помощь. Всего центр посещает 34 человека.

Игорь Лазарев, руководитель центра патриотического воспитания молодежи «Вектор»:

28 февраля у нас пройдет военизированная эстафета среди учреждений образования города Жодино. Это будет не слабая там, конечно, битва, потому что 10 команд. Ребята, которые настроены на победу. Будет очень-очень интересно. Это мы проводим на протяжении практически всего действия центра патриотического воспитания. Это традиционно, это очень интересно.