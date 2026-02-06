Белорусские хоккеисты отметились хорошими результатами в матчах КХЛ

Белорусские хоккеисты были на заметных ролях в КХЛ. Роман Горбунов отметился дублем за «Автомобилист», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб из Екатеринбурга прервал победную серию «Авангарда» – 3:2. Наш форвард открыл счет в противостоянии, а затем в овертайме поставил эффеткную точку. В сезоне у игрока национальной сборной стало 30 бомбардирских баллов.

СКА с оттенком сенсационности перебросал «Северсталь» – 3:1. Защитник «армейцев» Сергей Сапего размочил стартовые нули. Это его вторая шайба в чемпионате. Также есть 10 ассистов. Александр Скоренов организовал единственный гол представителей Череповца. Нападающий остается самым успешным соотечественником в лиге. В активе 34 балла.

Передача Ивана Дроздова помогла ЦСКА минимально одолеть «Шанхайских драконов». Нападающий совершил 17 полезных действий в регулярке.