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Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия

19 февраля 2023 16:46
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Новости Беларуси. Есть в нашей стране и сложные, как их назвал профильный министр, предприятия. Речь об убыточных сельхозорганизациях. Каждое знают в лицо и ведут точный счет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

На данный момент в аутсайдерах 127 предприятий, которые находятся в основном в этих областях. При этом антирекорд установила Гомельская область, где в долгах как в шелках сразу больше 50 организаций. Их судьбу и решали на неделе на совещании во Дворце Независимости.  

В проблему погрузилась наш политический обозреватель Илона Волынец.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-1

Илона Волынец, политический обозреватель:  
Это одно из предприятий Вилейского района. Но, увы, мы здесь не для того, чтобы рассказывать про агродостижения. Хотя когда-то хозяйство входило в пятерку лучших района. Но «Алая заря» угасла. Что же пошло не так? Давайте разбираться.  

Первым делом отправляемся в ремонтный цех. Работники готовят технику к весне. Спрашиваем у старожилов: как же так случилось, что «Заря» почти сгорела дотла, а вокруг только пепелище из долгов? Сегодня общая задолженность предприятия – почти 9,5 миллиона рублей.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-4

Марьян Вонсович, заведующий мастерскими предприятия:  
Мне уже 72 года, и я в этом хозяйстве больше 20 лет. И что, теперь взять уцячы отсюда? И просто оставить так? Тяжело. У каждого свои времена.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-7

Хозяйство работает в минус с 2015-го. Смена руководителей один за другим. Потеря кадров. Остались почти одни пенсионеры. Да и как удержать специалистов, когда в местной деревне нет ни школы, ни детского сада. Из достопримечательностей только сельский клуб.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-10

Анатолий Супранович, директор предприятия:  
Пришел я и, конечно, ужаснулся. Были моменты, когда собирался вообще уходить, ночью долго думал. Люди из деревни хотят убежать, молодых приходит мало. Но мы стараемся держать, учить.  

Что делать с такими убыточными колхозами (а в стране их 127), на неделе обсуждали во Дворце Независимости. На столе Президента – проект указа, согласно которому правительство предлагает создать общие условия для так называемых шефов, которые возьмут под свое крыло слабые хозяйства. То есть это будут единые льготы. Но с подходом «всех под одну гребенку» Президент не согласен.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-13

«Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК.  

По мнению Президента, предлагаемые правительством меры избавляют вертикаль власти от ответственности. Нужно отдельно разбираться в каждом случае. Вникать во все детали лично готов и глава государства. В этом году Беларусь заработала более 8 миллиардов долларов на экспорте продовольствия. Любопытно, какой была бы цифра, если бы те самые убыточные почти 130 хозяйств были на плаву?  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-16

Самая сложная для ведения сельского хозяйства – Витебская область. Несколько лет назад здесь решились на аграрный эксперимент. В регионе создали четыре интеграционные структуры. Это Витебская, Полоцкая, Оршанская, Глубокская. Во главе сильное предприятие – переработчик сельхозпродукции, с ним в тандеме производители зерна, молока и мяса. Они же и должны выступать в качестве сырьевых зон. Аграриям не болит голова, куда сбыть выращенное, переработчику – где добыть сырье. Конечно, не все идеально. Но уже ни одни, ни другие не в аутсайдерах на агрополе.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-19

Валерий Дулинский, генеральный директор Глубокского агропромышленного объединения:  
Есть незагрузка предприятий комбикормового завода, есть незагрузка мясокомбината, это все проблема нашей сырьевой зоны. Поэтому и вся идея создания – это укрепление нашей сырьевой зоны. Что мы видим и как мы планируем развиваться? В первую очередь, это направление животноводства. Здесь надо прикладывать все усилия, чтобы изменить эти показатели.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-22

В 2023 году здесь сдадут в строй молочно-товарный комплекс. Он будет закрытого цикла, то есть от теленка до взрослой буренки. Общее поголовье составит более 1 500 животных. Хотя когда-то здесь их было чуть более 300. В модернизацию этой сырьевой зоны инвестировали 8 миллионов рублей, 6 из которых – свои средства. Привели в порядок то, что осталось с советских времен, построили и новые объекты.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-25

Иосиф Пачковский, заместитель генерального директора Глубокского агропромышленного объединения:  
70 тысяч голов скота у нас насчитывается. Да, действительно, цифра серьезная. Но основная задача стоит в загрузке производственных мощностей переработки нашего головного предприятия. На сегодняшний день стоит вопрос не столько в увеличении количества голов скота, сколько о повышении эффективности, то есть увеличение надоев и получение привесов более технологических.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-28

На этом месте тоже могла бы быть современная ферма, а вместо списанного автохлама стоять новенькие тракторы. И все же это еще не закат – говорят в Вилейском райисполкоме. Уже известной нам «Алой заре» не дадут потухнуть. Ее планируют присоединить к крепкому хозяйству. Но уже продумывают такие меры, чтобы объединение пошло на пользу обоим предприятиям.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-31

Анатолий Завацкий, первый заместитель председателя Вилейского райисполкома:  
Проработан вопрос по преференциям на строительство молочно-товарного комплекса на 800 голов, строительство зерносушильного комплекса на 100 тонн. Также 146-й Указ Президента – по лизингу техники. Преференции довольно серьезные. Предприятия присоединяются – получится сильный экономический эффект, я думаю, что предприятия станут прибыльными. Сохраняются раб места, условия труда станут гораздо лучше.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-34

Универсального рецепта по оздоровлению не бывает. Ни для человека, ни для предприятия. Отсюда поручение главы государства всем местным властям – на своем уровне разобраться по каждому неэффективному хозяйству и при необходимости подключать Президента. Отдельного волшебного указа, который бы одним махом решил все проблемы, и быть не может.  

Анатолий Завацкий:  
Предприятия все под одну марку, гребенку делать не надо. Правильно остановился Президент – это бюджетные деньги, средства. Сегодня каждое предприятие надо рассматривать в отдельном ракурсе.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-37

Буренки здесь, может, и не катаются на карусели под классическую музыку, зато в тепле и накормлены, к слову, своим кормом. Аграрии вопреки трудностям готовятся к новому сезону. Да и государство не бросило на произвол судьбы. К примеру, эти четыре комбайна куплены за счет бюджета. Глядишь, «Алая заря» вновь засияет яркими красками.  

Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия-40

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Илона Волынец # Александр Лукашенко # Марьян Вонсович # Анатолий Супранович # Валерий Дулинский # Иосиф Пачковский # Анатолий Завацкий # Фотофакт

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