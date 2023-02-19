Миллионные долги и автохлам в цехах. Разбираемся, что поможет вдохнуть жизнь в убыточные белорусские сельхозпредприятия

Новости Беларуси. Есть в нашей стране и сложные, как их назвал профильный министр, предприятия. Речь об убыточных сельхозорганизациях. Каждое знают в лицо и ведут точный счет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На данный момент в аутсайдерах 127 предприятий, которые находятся в основном в этих областях. При этом антирекорд установила Гомельская область, где в долгах как в шелках сразу больше 50 организаций. Их судьбу и решали на неделе на совещании во Дворце Независимости. В проблему погрузилась наш политический обозреватель Илона Волынец.

Илона Волынец, политический обозреватель:

Это одно из предприятий Вилейского района. Но, увы, мы здесь не для того, чтобы рассказывать про агродостижения. Хотя когда-то хозяйство входило в пятерку лучших района. Но «Алая заря» угасла. Что же пошло не так? Давайте разбираться. Первым делом отправляемся в ремонтный цех. Работники готовят технику к весне. Спрашиваем у старожилов: как же так случилось, что «Заря» почти сгорела дотла, а вокруг только пепелище из долгов? Сегодня общая задолженность предприятия – почти 9,5 миллиона рублей.

Марьян Вонсович, заведующий мастерскими предприятия:

Мне уже 72 года, и я в этом хозяйстве больше 20 лет. И что, теперь взять уцячы отсюда? И просто оставить так? Тяжело. У каждого свои времена.

Хозяйство работает в минус с 2015-го. Смена руководителей один за другим. Потеря кадров. Остались почти одни пенсионеры. Да и как удержать специалистов, когда в местной деревне нет ни школы, ни детского сада. Из достопримечательностей только сельский клуб.

Анатолий Супранович, директор предприятия:

Пришел я и, конечно, ужаснулся. Были моменты, когда собирался вообще уходить, ночью долго думал. Люди из деревни хотят убежать, молодых приходит мало. Но мы стараемся держать, учить. Что делать с такими убыточными колхозами (а в стране их 127), на неделе обсуждали во Дворце Независимости. На столе Президента – проект указа, согласно которому правительство предлагает создать общие условия для так называемых шефов, которые возьмут под свое крыло слабые хозяйства. То есть это будут единые льготы. Но с подходом «всех под одну гребенку» Президент не согласен.

«Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему». Лукашенко обсудил с Брыло работу неэффективных объектов АПК. По мнению Президента, предлагаемые правительством меры избавляют вертикаль власти от ответственности. Нужно отдельно разбираться в каждом случае. Вникать во все детали лично готов и глава государства. В этом году Беларусь заработала более 8 миллиардов долларов на экспорте продовольствия. Любопытно, какой была бы цифра, если бы те самые убыточные почти 130 хозяйств были на плаву?

Самая сложная для ведения сельского хозяйства – Витебская область. Несколько лет назад здесь решились на аграрный эксперимент. В регионе создали четыре интеграционные структуры. Это Витебская, Полоцкая, Оршанская, Глубокская. Во главе сильное предприятие – переработчик сельхозпродукции, с ним в тандеме производители зерна, молока и мяса. Они же и должны выступать в качестве сырьевых зон. Аграриям не болит голова, куда сбыть выращенное, переработчику – где добыть сырье. Конечно, не все идеально. Но уже ни одни, ни другие не в аутсайдерах на агрополе.

Валерий Дулинский, генеральный директор Глубокского агропромышленного объединения:

Есть незагрузка предприятий комбикормового завода, есть незагрузка мясокомбината, это все проблема нашей сырьевой зоны. Поэтому и вся идея создания – это укрепление нашей сырьевой зоны. Что мы видим и как мы планируем развиваться? В первую очередь, это направление животноводства. Здесь надо прикладывать все усилия, чтобы изменить эти показатели.

В 2023 году здесь сдадут в строй молочно-товарный комплекс. Он будет закрытого цикла, то есть от теленка до взрослой буренки. Общее поголовье составит более 1 500 животных. Хотя когда-то здесь их было чуть более 300. В модернизацию этой сырьевой зоны инвестировали 8 миллионов рублей, 6 из которых – свои средства. Привели в порядок то, что осталось с советских времен, построили и новые объекты.

Иосиф Пачковский, заместитель генерального директора Глубокского агропромышленного объединения:

70 тысяч голов скота у нас насчитывается. Да, действительно, цифра серьезная. Но основная задача стоит в загрузке производственных мощностей переработки нашего головного предприятия. На сегодняшний день стоит вопрос не столько в увеличении количества голов скота, сколько о повышении эффективности, то есть увеличение надоев и получение привесов более технологических.

На этом месте тоже могла бы быть современная ферма, а вместо списанного автохлама стоять новенькие тракторы. И все же это еще не закат – говорят в Вилейском райисполкоме. Уже известной нам «Алой заре» не дадут потухнуть. Ее планируют присоединить к крепкому хозяйству. Но уже продумывают такие меры, чтобы объединение пошло на пользу обоим предприятиям.

Анатолий Завацкий, первый заместитель председателя Вилейского райисполкома:

Проработан вопрос по преференциям на строительство молочно-товарного комплекса на 800 голов, строительство зерносушильного комплекса на 100 тонн. Также 146-й Указ Президента – по лизингу техники. Преференции довольно серьезные. Предприятия присоединяются – получится сильный экономический эффект, я думаю, что предприятия станут прибыльными. Сохраняются раб места, условия труда станут гораздо лучше.

Универсального рецепта по оздоровлению не бывает. Ни для человека, ни для предприятия. Отсюда поручение главы государства всем местным властям – на своем уровне разобраться по каждому неэффективному хозяйству и при необходимости подключать Президента. Отдельного волшебного указа, который бы одним махом решил все проблемы, и быть не может. Анатолий Завацкий:

Предприятия все под одну марку, гребенку делать не надо. Правильно остановился Президент – это бюджетные деньги, средства. Сегодня каждое предприятие надо рассматривать в отдельном ракурсе.