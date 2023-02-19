Новый материал для ремонта дорог разработали в БНТУ. Показываем, как его производят и наносят на полотно

Новости Беларуси. В Беларуси появляются новые технологии и материалы. Причем фокус не только на прочность и долговечность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

DAKPatch – разработка БНТУ, сегодня она позволяет значительно снизить нагрузку на экологию. В составе – излишки нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности.

Егор Жуковский, старший преподаватель факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

Наш материал позволит сократить стоимость ремонта, а также увеличить скорость и эффективность производства работ. Стоит понимать, что этот материал не постоянный, мы не можем обойтись без повторного ремонта. Мы сегодня можем провести, зимой, когда нам необходимо обеспечить быстро безопасность дорожного движения и замедлить развитие дефектов в дальнейшем.

Мы заполняем ремонтной смесью, заполняем с излишком, с запасом на уплотнение. Это необходимо для того, чтобы материал полностью утрамбовался в границах образовавшегося дефекта. Для выполнения данных мероприятий не нужно осушать выбоину по грунтовой стенке: необходимо лишь поместить ремонтный материал в границы дефекта.

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло? Читайте здесь. Подбор правильного композита для ямочного ремонта – задача не из простых. Учитывать надо и статус дороги, и транспорт, который по ней следует. Универсальной смеси для транзитной дороги и дворового проезда попросту не существует.