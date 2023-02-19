Азарёнок: «Ещё никогда в истории не было всё так понятно»

Время очевидностей и выбора. О текущем политическом моменте – Григорий Азаренок и его авторская рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Еще никогда в истории не было все так понятно. Никогда так не сбрасывали маски. Никакого потаенного уже нет. Все открыто – иди, смотри и уничтожай врагов. Посмотрите на западную сволочь.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

Что касается запасов боеприпасов. А зачем нам эти запасы? Если вы европейская страна, против кого вы будете защищаться? Зачем они вам? Если они помогают уничтожать российские танки, то для этого они и нужны в ваших запасах. Поэтому не надо рассматривать это в качестве проблемы. Это их цель. Убивать русских для них уже новая религия. Идут танки с крестами. Идет новое оружие. Они кормят нацистского зверя. И наша падлюка на этом шабаше засветилась. Знаете, с кем? Снова с сыном Сороса. Какое место медом у него для нее намазано – уточнять не будем.

Одно хорошо. Дед Зенон идет с дубиной. Не на Минск – здесь ему делать нечего – на Вильнюс и его приживалок. Пока выступить ему не дали. Но однажды он обратится к змагарам с центральной площади литовской столицы, подняв отрубленную голову Светки над жадной толпой, омывая ее кровью. Они так любят, со времен французской революции у них это в генах. Не будем мешать. Байден летит в Польшу. Именно Варшава – главный поджигатель войны. Они талдычат о ней беспрерывно. С другой стороны – Восток. Наш Президент делает очередные шаги к миру. Он предлагает покончить со смертями и убийствами. Но это не входит в планы гегемончиков.

Сергей Кургинян, политолог:

Никогда никто в Украине ни о каком делении территории говорить не будет. Потому что это не примет украинский политикум – он так внутреннее выстроен. Второе – это не примет Запад. Это никому не нужно – вечная война. Задача заключается в этом. Когда-то мне Горбачев говорил, уже где-то в фонде своем: пока ты был еще каким-то младшим научным сотрудником, я ездил на встречу с 22 очень влиятельными людьми (по-моему, в Париж он говорил). И они сказали: Михаил Сергеевич, Европа мертва. И она будет такой, пока не закипит русский котел. Вот закипел русский котел, кому нужно его останавливать? Ведьмы Макбета сидят и говорят: а я подую в решето, благодарю тебя за то. Котел кипит. И они точно вымеривают температуру. Им нужно варево, которое на медленном огне готовится. Им не нужно так: раз – и все. Какой же выход для нас при таком раскладе? Сергей Кургинян:

Мы находимся здесь в условиях, когда в одностороннем порядке ничего делать не будем. Они будут навязывать войну, ее надо выиграть. Они разогревают русский котел, чтобы добиться результата А, а мы должны из этого разогрева добиться результата Б.