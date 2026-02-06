Прямой эфир

«Вывести жизнь каждого белоруса на новый уровень» – о задачах ВНС поговорили с депутатом Мингорсовета

06 февраля 2026 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О решениях ВНС, внедрении их в жизнь и о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Важнейшие ориентиры заданы. Пришло время выполнять поставленные задачи. Как, по вашему мнению, решения ВНС повлияют на социально-экономическое развитие страны в ближайшую пятилетку?

«Вывести жизнь каждого белоруса на новый уровень» – о задачах ВНС поговорили с депутатом Мингорсовета-2

Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я уверена в том, что мы обязательно выполним те наказы и задачи, которые были приняты на Всебелорусском народном собрании. Поскольку основной ориентир, основная цель – это улучшение качества жизни каждого белоруса. Переход на качественно новый уровень развития нашей страны, обеспечение ее технологического суверенитета – это, безусловно, позволит нам вывести жизнь каждого белоруса на новый уровень.

Подробности в видео.

# Ольга Солдатова # Всебелорусское народное собрание # Наталья Надольская # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Рекордный спрос на топливную «Арктику» зафиксировали в Беларуси
06 февраля 2026 14:26

Рекордный спрос на топливную «Арктику» зафиксировали в Беларуси

Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай
06 февраля 2026 14:25

Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай

В Минской области действуют 166 клубов военно-патриотической направленности
06 февраля 2026 14:15

В Минской области действуют 166 клубов военно-патриотической направленности