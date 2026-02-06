«Вывести жизнь каждого белоруса на новый уровень» – о задачах ВНС поговорили с депутатом Мингорсовета

О решениях ВНС, внедрении их в жизнь и о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Важнейшие ориентиры заданы. Пришло время выполнять поставленные задачи. Как, по вашему мнению, решения ВНС повлияют на социально-экономическое развитие страны в ближайшую пятилетку?