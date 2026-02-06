«Вывести жизнь каждого белоруса на новый уровень» – о задачах ВНС поговорили с депутатом Мингорсовета

О решениях ВНС, внедрении их в жизнь и о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Важнейшие ориентиры заданы. Пришло время выполнять поставленные задачи. Как, по вашему мнению, решения ВНС повлияют на социально-экономическое развитие страны в ближайшую пятилетку?
Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я уверена в том, что мы обязательно выполним те наказы и задачи, которые были приняты на Всебелорусском народном собрании. Поскольку основной ориентир, основная цель – это улучшение качества жизни каждого белоруса. Переход на качественно новый уровень развития нашей страны, обеспечение ее технологического суверенитета – это, безусловно, позволит нам вывести жизнь каждого белоруса на новый уровень.
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