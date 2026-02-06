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Интенсификация труда – о программе социально-экономического развития поговорили с депутатом Мингорсовета

06 февраля 2026 14:51
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О решениях ВНС, внедрении их в жизнь и о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Можно ли научить человека быть управленцем, руководителем или он должен действительно пройти все этапы от помощника мастера или рабочего до руководителя? Вам какая позиция ближе?

Интенсификация труда – о программе социально-экономического развития поговорили с депутатом Мингорсовета-2

Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Очень часто бытует мнение, что управленцем надо родиться. Я в какой-то степени соглашусь с этим, потому что, безусловно, определенные склонности к этой деятельности необходимо иметь. Но научиться управлению, безусловно, можно.

Наталья Надольская:
Как вы считаете, почему при обсуждении вопросов реализации программы социально-экономического развития на ВНС делались акценты на работе именно управленческих кадров?

Ольга Солдатова:
Согласитесь, что те задачи, которые поставлены, они поставлены очень напряженные. Возможно решить только за счет интенсификации труда, за счет очень серьезного и ответственного отношения к своему делу. За счет умения стратегически мыслить, формировать команды, мотивировать. Применять различные управленческие технологии для достижения поставленных результатов. Именно поэтому роль управленческих кадров в ближайшую пятилетку существенно возрастает.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Ольга Солдатова # Всебелорусское народное собрание # Государственная политика

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