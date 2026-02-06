Интенсификация труда – о программе социально-экономического развития поговорили с депутатом Мингорсовета

О решениях ВНС, внедрении их в жизнь и о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Можно ли научить человека быть управленцем, руководителем или он должен действительно пройти все этапы от помощника мастера или рабочего до руководителя? Вам какая позиция ближе?
Ольга Солдатова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Очень часто бытует мнение, что управленцем надо родиться. Я в какой-то степени соглашусь с этим, потому что, безусловно, определенные склонности к этой деятельности необходимо иметь. Но научиться управлению, безусловно, можно.
Наталья Надольская:
Как вы считаете, почему при обсуждении вопросов реализации программы социально-экономического развития на ВНС делались акценты на работе именно управленческих кадров?
Ольга Солдатова:
Согласитесь, что те задачи, которые поставлены, они поставлены очень напряженные. Возможно решить только за счет интенсификации труда, за счет очень серьезного и ответственного отношения к своему делу. За счет умения стратегически мыслить, формировать команды, мотивировать. Применять различные управленческие технологии для достижения поставленных результатов. Именно поэтому роль управленческих кадров в ближайшую пятилетку существенно возрастает.
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