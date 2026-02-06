Прямой эфир

Рекордный спрос на топливную «Арктику» зафиксировали в Беларуси

06 февраля 2026 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси зафиксировали рекордный спрос на топливную «Арктику» в крепкие морозы. Речь о так называемом дизельном топливе класса 2 с улучшенными низкотемпературными характеристиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордный спрос на топливную «Арктику» зафиксировали в Беларуси-2

Самый высокий показатель с начала 2026 года – 2,5 тысячи тонн реализовали за сутки накануне снижения температур до минус 28 градусов. Учитывая прогноз, владельцы автомобилей с двигателями, работающими на дизельном топливе, решили перестраховаться. 

Рекордный спрос на топливную «Арктику» зафиксировали в Беларуси-4

Сергей Каморников, заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции компании «Белоруснефть»:
Температура помутнения такого топлива составляет минус 22, то есть при минус 21 градусе оно гарантированно будет прозрачным, чистым и так далее. Но мы понимаем, что температура помутнения, даже если топливо немного становится мутным, это не значит, что оно перестает работать в баке автомобиля и в топливной системе автомобиля. Главный показатель – это предельная температура фильтруемости. И вот здесь топливо класса 2 обеспечивает запас до минус 32 градусов.

Рекордный спрос на топливную «Арктику» зафиксировали в Беларуси-6

В среднем за 2025 год реализовано около 15 тысяч тонн так называемой «Арктики». В этом цифры ее продажи уже преодолели планку в 33 тысячи тонн, к весне приблизятся к 40. Несмотря на высокий спрос, запасов нефтепродуктов в стране достаточно. Подготовку к холодному сезону белорусские НПЗ начали еще осенью.

# Сергей Каморников

Другие новости рубрики

Все новости
Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай
06 февраля 2026 14:25

Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай

В Минской области действуют 166 клубов военно-патриотической направленности
06 февраля 2026 14:15

В Минской области действуют 166 клубов военно-патриотической направленности

«Или меня не слышите, или вы устали от работы». Президент – губернаторам о проблеме падежа скота
06 февраля 2026 14:12

«Или меня не слышите, или вы устали от работы». Президент – губернаторам о проблеме падежа скота