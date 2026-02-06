Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай

Белорусская клубника зимой! Это реальность. На календаре февраль, а в тепличном хозяйстве Минского района собирают урожай спелой ягоды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В среднем с октября по июль заготавливают свыше 40 тонн клубники. Благодаря новейшим технологиям белорусские витамины доступны круглый год. На клубничных плантациях побывала наш корреспондент Ольга Пасечник. Секреты сладкого урожая в следующем материале.

Ольга Пасечник, корреспондент:

Пока на улице сильные морозы и плотным слоем лежит снег. Здесь, в тепличном комбинате под Минском, настоящее лето. + 23 градуса, жужжат шмели , а на грядках площадью шесть тысяч метров квадратных растет сладкая клубника.

Мария Астапович в хозяйстве уже семь лет, но с клубникой начала работать недавно. Этот цех стал пространством для экспериментов и внедрения передовых агротехнологий. Так, в этом сезоне клубнику впервые высадили в землю с минеральнными ватами. Это современный метод, позволяющий более точно контролировать питание растений.

Мария Астапович, начальник цеха клубники тепличного хозяйства:

До этого мы выращивали на грунтах, но в этом году решили так попробовать. На метр квадратный у нас приходится семь растений. Досветка производится натриевыми лампами и светодиодными. Натриевые лампы дают нам дополнительно еще два градуса температуры. Это теплицы четвертого поколения. А высота сооружений дает возможность использовать агролампы, так называемое «второе солнце». На полутора гектарах – пять тысяч электролучей. Урожай клубники можно получать круглый год.

Мария Астапович:

Для того, чтобы определить спелость ягод, мы смотрим на цвет, чтобы вот по этим лепесткам, когда они поднимаются к верху, значит ягода уже созревшая, точно ее можно снимать и она снимается очень легко. Для того, чтобы ягода дольше сохраняла свою свежесть, мы стараемся сорвать ее, чтобы она была без вмятин, целая вся, и сохранялись чашелистики.

Рядом с сочными ягодами благоухают розы. Цветы занимают около 3,5 гектаров. Здесь более 35 различных сортов: например, пионовидные, кустовые и мелкоцветные. Королевский цветок выращивают по голландской технологи: все процессы автоматизированы.