Как православная церковь относится к родовому проклятию – рассказал священник

Во многих семьях, особенно если были деревенские корни, есть такие истории, которые передавались из поколения в поколение буквально шепотом. О родовом проклятие поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Павел Сердюк, председатель Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:

Есть два полюса – проклятье и благословение. Слово «проклятье» употребляется в Библии 39 раз. Это некое высказывание, которое носит разрушительный сверхъестественный характер. Наши люди очень падкие на все эти страхи. Мы знаем, что у христианства есть один очень важный ответ: совершенная любовь изгоняет всякий страх.

В Евангелии от Луки мы слышим слова Господа Иисуса Христа в главе 6, стих 28: благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Как священнослужитель и пастырь православной церкви хочу смело сказать, что не надо слишком много времени уделять несуществующим явлениям. Более того, человек несет ответственность за свои поступки. Если у нас сознание подростка, мы не готовы нести последствия за совершенные поступки, нам нужно расти и брать ответственность на себя.

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