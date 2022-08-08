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В Европе посадили всех на локдаун, а теперь экономят ресурсы. Почему так произошло?

08 августа 2022 19:01
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Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу  «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.  

Алена Сырова, СТВ:  
Белорусы жили в теплице, да, наверное, и живут. И Олег Сергеевич приводит примеры Европы, которая сейчас вынуждена экономить ресурсы. Вот всего-то два года прошло с того момента, когда они могли себе позволить посадить всех по домам, а сейчас не могут обеспечить себе минимальный комфорт. Что так?    

В Европе посадили всех на локдаун, а теперь экономят ресурсы. Почему так произошло?-1

Ирина Новикова, доктор экономических наук:  
А потому что обеспечивала их дешевыми ресурсами Россия. Ведь основной ресурс, на котором все производится – это газ. Кроме того, они ратовали за зеленую энергетику, соответственно, закрыли атомные станции. Сейчас Макрон поднимал вопрос. Кстати, когда они закрывали станции, пять станций, я была в Леоне, только вокруг одного города пять атомных станций.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Оказалось, что зеленая энергетика и экология – это две разные вещи.  

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  

У них будет висеть плакат Греты Тумберг, и они будут топить углем и дровами. И смотреть на нее и улыбаться. И дым будет стоять, потому что как углем топила вся Польша, так и будет топить.  

Ирина Новикова:  
Знаете, какой они поднимают вопрос? Чтобы вывести атомную энергетику. Как бы она не противоречит зеленой экономике. А насчет угля вопрос стоит о том, что в Польше уголь добывается. Но уже в Польше поднимается вопрос, что на зиму им добытого угля не хватит. Они покупают дрова, благо, что у нас придумали, предугадали, построили 28 пеллетных заводов. Говорят, санкции на нас наложили, а на пеллеты нет. И поэтому покупают и очень хорошо вот этот экспорт нашего Министерства лесного хозяйства.

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# Коронавирус # общество # Алена Сырова # Ирина Новикова # Кирилл Казаков # Олег Гайдукевич # Эмманюэль Макрон # Грета Тумберг # Фотофакт

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