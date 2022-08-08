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Гайдукевич: Белорусы в теплице. И поэтому что нам не нравится? Что воду на неделю отключают

08 августа 2022 18:43
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Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу  «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вопрос был в чем. Вы правильно говорите, что мы все успокоились, потому что считаем, что выиграли. Но народ живет нормально, он просто работает.  

Гайдукевич: Белорусы в теплице. И поэтому что нам не нравится? Что воду на неделю отключают-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Хороший вопрос, потому что в теплице жили. Вот когда я приехал в Донбасс и Мариуполь, люди там такой вопрос не задают. Потому что ракеты летят, снаряды летят. Воды нет, света нет, трупы лежат, а мы в теплице. 30 лет в теплице. Войны нет, преступность, я же работал в МВД, я прекрасно помню времена, 1990-е годы – каждый ларек контролировал бандит. Мы это все уничтожили. Детки наши гуляют вечером по улице. Мы в теплице. И поэтому что нам не нравится? «Почему воду на неделю отключают? Нельзя отключать воду на неделю!» А на Донбассе говорят: «Где вода?». А в Европе говорят: «Надень свитер, штаны теплые, выключи отопление». Макрон сказал свет выключить в Париже, чтобы по ночам не горел. Но это же не значит, что чиновники должны расслабляться, чтобы они не поняли меня неправильно. Но мы жили в теплице. Поэтому надо людям напоминать про это, не замалчивая проблемы, говоря о реальном секторе экономики. И если мы эту теплицу сохраним...  

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:  
9 августа – это тот день, когда мы должны об этом вспоминать. Что сейчас из раза в раз на каждом мероприятии, на каждой поездке говорит Президент? Дисциплина лучше войны. И война это не абстракция. Почему? Сегодня лысый контрацептив в Литве говорит открыто, что ВСУ должны напасть на Беларусь. И это не его слова, потому что он говорит не сам. Мы воюем ни с Латушко, ни с Тихановской, ни с Прокопьевым. Майкл Карпентер, Джон Болтон, которые открыто говорят, что от Беларуси мы не отстанем. Что мы пойдем на все, вплоть до войны. И они ее готовят, они готовят эту войну. Как мы можем ее предотвратить?  

Олег Гайдукевич:  
Не расслабляйся, Григорий. Да, он кукла, но пусть его в багажник наконец-то посадят и привезут в Минск. Он сегодня сидит в Вильнюсе, лысая эта голова с накрашенными глазами, Прокопьев. И говорит, что за три дня захватят Минск ВСУ. Он что, он Вермахт вспомнил. Это же Вермахт мечтал за три дня захватить Минск.  

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