Евгений Пустовой: «В эти дни белорусы себя действительно показывают достойно. Предкам не обидно, потокам не будет стыдно»

Новости Беларуси. Историю побед надо повторять. О знаковости референдума и событиях в Украине. Почему к белорусам и вообще к восточным славянам сейчас такой «интерес» со стороны Запада? Кому доверена самая грязная работа? И как на все эти «симпатии» реагируют белорусы?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это про вас! Я ликую! Молодцы! Спасибо, земляки. Наконец-то я увидел настоящих жителей Беларуси. Говорю жителей, чтобы не обидеть ни одну из наших наций. Демонстрируем настоящую славянскую демократию – активное отношение к референдуму. О завтрашнем дне, не столько календарном, а вообще и для всего славянского мира эта политика без галстуков и купюр.

Белорусы – сэрцам адданыя роднай зямлі. Поэтому идут на участки для голосования. Понимают, можно потерять. Все. Видно, неравнодушны и мудры. Мудрость – черта национального кода. Именно мудрость и харизма помогли крепкому хозяйственнику стать мировым политиком. Так, змагары, не улыбайтесь. Вам о покаянии больше думать надо. Сейчас Лукашенко звучит и в мировых медиа, и из уст политиков многих стран.