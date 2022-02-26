Евгений Пустовой: «В эти дни белорусы себя действительно показывают достойно. Предкам не обидно, потокам не будет стыдно»
Новости Беларуси. Историю побед надо повторять. О знаковости референдума и событиях в Украине. Почему к белорусам и вообще к восточным славянам сейчас такой «интерес» со стороны Запада? Кому доверена самая грязная работа? И как на все эти «симпатии» реагируют белорусы?
Евгений Пустовой рассуждает в «Политике без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это про вас! Я ликую! Молодцы! Спасибо, земляки. Наконец-то я увидел настоящих жителей Беларуси. Говорю жителей, чтобы не обидеть ни одну из наших наций. Демонстрируем настоящую славянскую демократию – активное отношение к референдуму. О завтрашнем дне, не столько календарном, а вообще и для всего славянского мира эта политика без галстуков и купюр.
Белорусы – сэрцам адданыя роднай зямлі. Поэтому идут на участки для голосования. Понимают, можно потерять. Все. Видно, неравнодушны и мудры. Мудрость – черта национального кода. Именно мудрость и харизма помогли крепкому хозяйственнику стать мировым политиком. Так, змагары, не улыбайтесь. Вам о покаянии больше думать надо. Сейчас Лукашенко звучит и в мировых медиа, и из уст политиков многих стран.
Итак, в эти дни белорусы себя действительно показывают достойно. Предкам не обидно, потокам не будет стыдно. Ведем себя, как нашчадкі победителей Грунвальда; героев, бравших Берлин; нации, созидавшей ООН. Не позорим свой род. Как в 2020-м. Соглашусь, хайп, замешательства. А некоторые боялись остаться вне тусовки, ну, мол, в новой Беларуси не будет места за столиком коворкинговой прасторы. А если что, Николай Карпенков постучится, зайдет на кофе. Ну, вы знаете, лучше сразу открыть.
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