Любецкая: «Равнодушие в этом процессе – оно не то что неуместно, оно даже необъяснимо». Председатель комиссии об изменениях в Конституции
Новости Беларуси. Большая работа по обновлению Основного закона государства проделана Конституционной комиссией. Она собрала десятки тысячи предложений от белорусов. А ведь это по-настоящему демократично. Хотя в этом нашу страну упрекают и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы от белорусов на дискуссионных площадках поступали самые разные: начиная от традиционных ценностей, исторической памяти, до вопросов жилищной политики – к примеру, запрос в обществе – обеспечивать жильем не только многодетные семьи, а например, и тех, у кого есть дети.
В общем, предложений было большое количество. Многие из них лягут в основу ряда нормативных документов. Итак, удалось ли с помощью проекта Основного закона создать базис нового уровня белорусской государственности?
Виктория Ходосок пообщалась с одним из членов Конституционной комиссии.
Председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая убеждена, что за конкретными нормами в проекте Конституции – очень глубокая идея.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Какой получилась Конституция?
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:
Компактной. Насыщенной современными подходами к устройству жизнедеятельности государства. Создающей достаточно мощный толчок для комплексной работы государства и решения тех вопросов на перспективу. Самое главное – это базис нового уровня развития белорусской государственности.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Обновление Конституции – важный, трудозатратный процесс. Как активно проходили дискуссии членов Конституционной комиссии? Ведь, по сути, вы взяли на себя такую важную роль – формировать воедино идеи всего белорусского народа, который потом будет голосовать «да» или «нет».
«Каждая точка зрения была обоснована, имела свое право на жизнь»
Светлана Любецкая:
Конечно, дискуссия активная. И это правильно. На мой взгляд, так должно быть, поскольку равнодушие в этом процессе – оно не то что неуместно, оно даже необъяснимо. Можно сказать, что каждая точка зрения была обоснована, имела свое право на жизнь.
«Положение, прилагаемое в проекте основного закона, что брак – это союз мужчины и женщины»
Виктория Ходосок:
Много было организовано дискуссионных площадок, общения в трудовых коллективах. Вы, в частности, наверняка тоже куда-то выезжали. Что люди спрашивали, чем интересовались, что просили включить в новую редакцию Конституции?
Светлана Любецкая:
Для меня интересными и, мне кажется, подлежащими осмыслению были те вопросы, которые поднимались в части такого института, как брак. Положение, прилагаемое в проекте Основного закона, что брак – это союз мужчины и женщины.
Виктория Ходосок:
Кого-то смущало это?
Светлана Любецкая:
Да. Были разные предложения, по рождению. Дополнение указаний именно по рождению, кто-то говорил о том, что не нужно в такой форме закреплять подходы к семье на уровне Конституции. Кто-то, наоборот, настаивает на том, чтобы сохраняли наши традиционные ценности, которые передаются из поколения в поколение. То, что это обсуждается – это повод для размышления для принятия других решений. В том числе разъяснений и работы с молодежью, формирования их моральных ценностей, их жизненных установок, чтобы не допустить перекоса. Были вопросы, касающиеся религиозного воспитания и обучения. Были вопросы, касающиеся жилищной политики, обеспечения жильем не только многодетных семей, но и вообще семей с детьми. Это жизненные вопросы. Какие-то из них могут быть реализованы в этой форме работы над Основным законом. Но многие из них это как раз таки повод для дальнейшей работы в развитии тех положений, которые мы сегодня записали в проекте Основного закона как нормы-гарантии.
«Кто бы мог подумать, что встанут вопросы о защите суверенитета?»
Виктория Ходосок:
Один из спорных моментов, который, кстати, обсуждался на финальном совещании у Президента по вопросам Конституции, что касается патриотизма. Говорили о том, что любить родину, быть патриотом – не пропишешь ни в одном документе, в том числе в Конституции. Как вы решали этот вопрос между членами Конституционной комиссии и в тот день на том совещании? Ведь дальше часть была закрытая, которую журналисты уже не слышали.
Светлана Любецкая:
Конечно, заставить любить свою родину насильно нельзя. Это невозможно, и никто об этом не говорит. Но социальная ответственность, разумный, здравый, спокойный подход и позитивное участие в жизнедеятельности государства – это и есть патриотизм. И в ежедневной жизни, и в глобальном масштабе, через поколение. Кроме того, кто бы мог подумать, что встанут вопросы о защите суверенитета?
Виктория Ходосок:
На ваш взгляд, насколько белорусы сегодня патриоты?
Светлана Любецкая:
Я думаю, что нужно сказать так: человек всегда принимает решения в отношении себя и своего окружения. Я считаю, что эти качества не утрачены.
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