Любецкая: «Равнодушие в этом процессе – оно не то что неуместно, оно даже необъяснимо». Председатель комиссии об изменениях в Конституции

Новости Беларуси. Большая работа по обновлению Основного закона государства проделана Конституционной комиссией. Она собрала десятки тысячи предложений от белорусов. А ведь это по-настоящему демократично. Хотя в этом нашу страну упрекают и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы от белорусов на дискуссионных площадках поступали самые разные: начиная от традиционных ценностей, исторической памяти, до вопросов жилищной политики – к примеру, запрос в обществе – обеспечивать жильем не только многодетные семьи, а например, и тех, у кого есть дети. В общем, предложений было большое количество. Многие из них лягут в основу ряда нормативных документов. Итак, удалось ли с помощью проекта Основного закона создать базис нового уровня белорусской государственности? Виктория Ходосок пообщалась с одним из членов Конституционной комиссии. Председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая убеждена, что за конкретными нормами в проекте Конституции – очень глубокая идея.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Какой получилась Конституция?

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Компактной. Насыщенной современными подходами к устройству жизнедеятельности государства. Создающей достаточно мощный толчок для комплексной работы государства и решения тех вопросов на перспективу. Самое главное – это базис нового уровня развития белорусской государственности. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Обновление Конституции – важный, трудозатратный процесс. Как активно проходили дискуссии членов Конституционной комиссии? Ведь, по сути, вы взяли на себя такую важную роль – формировать воедино идеи всего белорусского народа, который потом будет голосовать «да» или «нет».

«Каждая точка зрения была обоснована, имела свое право на жизнь» Светлана Любецкая:

Конечно, дискуссия активная. И это правильно. На мой взгляд, так должно быть, поскольку равнодушие в этом процессе – оно не то что неуместно, оно даже необъяснимо. Можно сказать, что каждая точка зрения была обоснована, имела свое право на жизнь.

«Положение, прилагаемое в проекте основного закона, что брак – это союз мужчины и женщины» Виктория Ходосок:

Много было организовано дискуссионных площадок, общения в трудовых коллективах. Вы, в частности, наверняка тоже куда-то выезжали. Что люди спрашивали, чем интересовались, что просили включить в новую редакцию Конституции? Светлана Любецкая:

Для меня интересными и, мне кажется, подлежащими осмыслению были те вопросы, которые поднимались в части такого института, как брак. Положение, прилагаемое в проекте Основного закона, что брак – это союз мужчины и женщины. Виктория Ходосок:

Кого-то смущало это?