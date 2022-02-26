«Наша лаборатория разрабатывает удобрения». Младший научный сотрудник рассказал о новых белорусских проектах
Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси. И вот я вижу, нас уже встречает младший научный сотрудник Игорь Овчинников. Игорь, здравствуйте.
Игорь Овчинников, младший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси:
Здравствуйте.
Стюша Тайм:
Я знаю, что вы ведете активную научную деятельность, участвуете во многих проектах. Расскажешь сегодня немного о своей работе?
Игорь Овчинников:
Да, чтобы лучше рассказать, пройдемте в наши лаборатории. Мы вам все покажем.
Стюша Тайм:
Откуда эта тяга к науке?
Игорь Овчинников:
С детства я увлекался различными научными книгами, научной фантастикой, и хотелось узнать, можно ли достичь чего-то большего. Уже в школе я занимался различными научными проектами. В 2014 году на базе Минского дворца детей и молодежи был конкурс научных работ по экологии совместно с НАН Беларуси, где я принял участие и победил в одной из номинаций.
Стюша Тайм:
С чего начинается день младшего научного сотрудника?
Игорь Овчинников:
Если этот день связан со съемом каких-либо экспериментов, то он начинается с подготовки к этому эксперименту: расстановка приборов, подготовка реактивов. Это долгоиграющие реактивы, кислоты, различные соли, щелочи.
Стюша Тайм:
Расскажи, что здесь за установки, что здесь делают?
Игорь Овчинников:
Мы попали в помещение, в котором расположены световые установки, под которыми мы растим растения в лабораторных условиях. Наша лаборатория также разрабатывает различные удобрения и субстраты для выращивания растений.
Стюша Тайм:
А вот про удобрения поговорим подробнее. Расскажи, какой проект вы представляли на конкурсе «100 идей для Беларуси»?
Игорь Овчинников:
Идея проекта заключалась в том, чтобы создать на основе отходов масложировых комбинатов органоминеральное удобрение, улучшить структуру почвы и снизить уровень вторичного засоления при использовании обычных, классический минеральных удобрений.
Стюша Тайм:
Результаты уже есть у вас?
Игорь Овчинников:
В руках вы держите контрольное растение, выращиваемое на классических минеральных удобрениях. Как мы сами можем увидеть, здесь растения выглядят чуть хуже, нежели на наших гранулах, которые мы получили.
Стюша Тайм:
Можно что-нибудь тоже сделать?
Игорь Овчинников:
Да, конечно. У нас есть растения, которые мы еще не успели полить. Можете полить с леечки.
Стюша Тайм:
А что здесь?
Игорь Овчинников:
Здесь различные зеленные культуры: салат, редис.
Стюша Тайм:
Это тоже какой-то эксперимент?
Игорь Овчинников:
Да, это смежный проект, который мы проводим в рамках прямого договора с организацией, которая разработала новый субстрат. Мы проверяем, как он действует на растения.
Стюша Тайм:
Таким образом, мы с вами прикасаемся к науке и не только. Присылайте заявки на участие в нашей рубрике «Таланты Беларуси». Игорь, пару слов телезрителям, что бы ты хотел пожелать?
Игорь Овчинников:
Спасибо, что приехали. Телезрителям я хочу сказать: верьте в науку, возможно все, на невозможное надо чуть больше времени.