Лукашенко в Раубичах: «Отвратительная работа и органов власти, и спортивной, как принято говорить, общественности»

В разговоре с журналистами Президент озвучит риторический для белорусского спорта вопрос: чего не хватает. И действительно: инфраструктурой, оборудованием, тренерами-практиками мы не обделены. Стало быть, дело в ответственности, которую в спорте привыкли перекладывать на государство. Выводы должны быть сделаны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я почему дернул эту вертикаль спортивную сегодня – когда неожиданно, тогда все видно – чтобы посмотреть, как они работают. Насчет массовости: не скажу, что это было «вау». Брестская и Гомельская области, к сожалению, в лыжах были представлены никак. А почему? Чего не хватало? Что, нельзя подготовить спортсмена на лыжероллерах в сезон, а потом хотя бы десяток человек с одной и другой области перебросить в Витебск? У нас же школы есть, и пусть занимаются. Отвратительная работа и органов власти, и спортивной, как принято говорить, общественности. Надо сейчас разобраться, оставить тех, кто хочет работать со спортсменами, и тех, кто хочет бегать на лыжах. У нас есть все. У нас вроде и спортсмены толковые закончили, могут работать с детишками и постарше, у нас есть седовласые тренеры, но нет ответственности, скажем прямо, за те деньги, которое вкладывает государство. Поэтому нужен спрос: я в тебя вложил, тебе помог как государство – дайте отдачу. Не даете – уходите.