Евгений Пустовой: священники мне говорят, если я буду делать свою рубрику, больше не могу идти в храм

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я сейчас задаю вопрос и сам себя ловлю на мысли: а почему мы в принципе должны бояться? Но ситуация ведь какая? Я прекрасно понимаю, что, если я, например, повешу на машине красно-зеленый флаг – 50/50, что мне разобьют стекло. Потому что мы работаем на людей, которые созидают. А против нас вышли люди, которые хотят разрушить. Никто из журналистов никогда конкретно не говорил: давайте кого-то убьем. Гриша пытается радикализировать некоторые тексты, например, говоря о парне из Варшавы. Но тут можно конкретно говорить – он действительно террорист.

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:

И петля в моей программе – они мне все 130-ю статью УК. Она не на шее висит, а перед глазами, как напоминание о судьбе главного Иуды, и эта судьба ждет и их. И в девятом кругу Дантового ада Вельзевул грызет Брута, Кассия и Иуду. И все там будете, у него в пасти.