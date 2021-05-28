Евгений Пустовой: священники мне говорят, если я буду делать свою рубрику, больше не могу идти в храм

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я сейчас задаю вопрос и сам себя ловлю на мысли: а почему мы в принципе должны бояться? Но ситуация ведь какая? Я прекрасно понимаю, что, если я, например, повешу на машине красно-зеленый флаг – 50/50, что мне разобьют стекло. Потому что мы работаем на людей, которые созидают. А против нас вышли люди, которые хотят разрушить. Никто из журналистов никогда конкретно не говорил: давайте кого-то убьем. Гриша пытается радикализировать некоторые тексты, например, говоря о парне из Варшавы. Но тут можно конкретно говорить – он действительно террорист.
Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
И петля в моей программе – они мне все 130-ю статью УК. Она не на шее висит, а перед глазами, как напоминание о судьбе главного Иуды, и эта судьба ждет и их. И в девятом кругу Дантового ада Вельзевул грызет Брута, Кассия и Иуду. И все там будете, у него в пасти.
Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:
Продолжая религиозную тему, авторская журналистика – это колокол, набат, который разбудил нас: алло, наш дом хотят сжечь нашими же руками. Насчет змагаров. Я очень тесно общаюсь со священниками, там тоже два лагеря. За Президента, за Беларусь, которая существует, которую надо отстоять. И – я их называю бчбшники-аматары – они, конечно, не выходят на улицы, но исподтишка готовы гавкать, извините, пожалуйста. Они мне говорят о том, что если ты будешь делать свою рубрику, больше не иди в храм. Это что, демократия?
Кирилл Казаков:
Все перед Богом равны или кто-то равнее?
Григорий Азаренок:
Святой праведный Иоанн Кронштадтский, канонизированный Русской православной церковью и нашей, везде молился за то, чтобы Господь забрал с этой земли Льва Николаевича Толстого, когда он работал против церкви. Это не говорит о том, кто из них был прав, виноват, кто любит Толстого, но это определенный показатель поведения. Это как бы святой человек для православных.
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