Григорий Азарёнок: после августа стали государственными пропагандистами, и я этого не стесняюсь

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Наш телеканал еще в августе прошлого года стал этаким флагманом авторской журналистики, у нас очень много рубрик. Как мне кажется, именно в августе прошлого года тенденция по тому, как и кого узнают на телеэкране, немножко сменилась. Развлекательные ведущие немножко ушли в тень. На первый план вышли те, кто работают в политических и публицистических форматах. Начнем с того, что самый, на мой взгляд, известный телеведущий или тележурналист Беларуси работает на СТВ – это Григорий Азаренок. В шутку я его всегда называю рок-звездой белорусской журналистики. Гриш, скажи мне, пожалуйста, ты вообще ощущаешь какие-то изменения после того, как ты ворвался в эту политическую журналистику?

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:

Я думаю, изменения ощущают все, вообще вся наша жизнь сейчас поменялась. Но я не называл бы себя журналистом. Как говорит мой коллега Евгений, мы с ним после событий августа стали государственными пропагандистами. И я этого не стесняюсь. Кирилл Казаков:

Насколько ты не стесняешься? Потому что еще каких-то там два – пять лет назад слова «пропаганда», «пропагандист» были табуированы в журналистике. Григорий Азаренок:

Сейчас этого нечего стесняться, потому что сейчас речь не идет о журналистике вообще. Ее на данном историческом этапе не существует, сейчас идет информационная война. Война на уничтожение, на уничтожение государства.

Кирилл Казаков:

Ты на войне. Алена Сырова, СТВ:

На наших экранах кадры. Гриш, это ты на двойном пикете был или где? Какой это период времени? Григорий Азаренок:

Это тот самый знаменитый марш пенсионеров, когда это мерзавец польский решил позвать к себе на митинг ветеранов войны, ветеранов вооруженных сил. И они пришли – с государственными флагами. И вот эти бесы так заверещали, так завопили! Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления

– Я больной придурок, да?

– А кто ты?

– А почему вы так считаете?

– Как? Ты глупые вопросы задаешь.

– Почему глупые? Вы сказали, что я больной придурок, почему?

– Потому что глупые вопросы задаешь.

– Поясните ваше мнение.

– Я вам сказал: глупые задаешь вопросы.

– Хорошо, а какие вопросы вам нравятся?

– Нравятся? О жизни. – Зачем вы нас оскорбляете, наших коллег?

– Идите, идите, работайте.

– Так мы и работаем.

– Идите вон там работайте. Смотрите, оп, поворачиваем камеру, снимаем то, что надо.

– Зачем вы провокации устраиваете?

– Потому что мне так хочется.