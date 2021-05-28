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Григорий Азарёнок: после августа стали государственными пропагандистами, и я этого не стесняюсь

28 мая 2021 15:47
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Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наш телеканал еще в августе прошлого года стал этаким флагманом авторской журналистики, у нас очень много рубрик. Как мне кажется, именно в августе прошлого года тенденция по тому, как и кого узнают на телеэкране, немножко сменилась. Развлекательные ведущие немножко ушли в тень. На первый план вышли те, кто работают в политических и публицистических форматах. Начнем с того, что самый, на мой взгляд, известный телеведущий или тележурналист Беларуси работает на СТВ – это Григорий Азаренок. В шутку я его всегда называю рок-звездой белорусской журналистики. Гриш, скажи мне, пожалуйста, ты вообще ощущаешь какие-то изменения после того, как ты ворвался в эту политическую журналистику?

Григорий Азарёнок: после августа стали государственными пропагандистами, и я этого не стесняюсь-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Я думаю, изменения ощущают все, вообще вся наша жизнь сейчас поменялась. Но я не называл бы себя журналистом. Как говорит мой коллега Евгений, мы с ним после событий августа стали государственными пропагандистами. И я этого не стесняюсь.

Кирилл Казаков:
Насколько ты не стесняешься? Потому что еще каких-то там два – пять лет назад слова «пропаганда», «пропагандист» были табуированы в журналистике.

Григорий Азаренок:
Сейчас этого нечего стесняться, потому что сейчас речь не идет о журналистике вообще. Ее на данном историческом этапе не существует, сейчас идет информационная война. Война на уничтожение, на уничтожение государства.

Григорий Азарёнок: после августа стали государственными пропагандистами, и я этого не стесняюсь-4

Кирилл Казаков:
Ты на войне.

Алена Сырова, СТВ:
На наших экранах кадры. Гриш, это ты на двойном пикете был или где? Какой это период времени?

Григорий Азаренок:
Это тот самый знаменитый марш пенсионеров, когда это мерзавец польский решил позвать к себе на митинг ветеранов войны, ветеранов вооруженных сил. И они пришли – с государственными флагами. И вот эти бесы так заверещали, так завопили!

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления

Григорий Азарёнок: после августа стали государственными пропагандистами, и я этого не стесняюсь-7

Я больной придурок, да?
– А кто ты?
– А почему вы так считаете?
– Как? Ты глупые вопросы задаешь.
– Почему глупые? Вы сказали, что я больной придурок, почему?
– Потому что глупые вопросы задаешь.
– Поясните ваше мнение.
– Я вам сказал: глупые задаешь вопросы.
– Хорошо, а какие вопросы вам нравятся?
– Нравятся? О жизни.

Зачем вы нас оскорбляете, наших коллег?
– Идите, идите, работайте.
– Так мы и работаем.
– Идите вон там работайте. Смотрите, оп, поворачиваем камеру, снимаем то, что надо.
– Зачем вы провокации устраиваете?
– Потому что мне так хочется.

Григорий Азарёнок: после августа стали государственными пропагандистами, и я этого не стесняюсь-10

Подонки!

С вами говорить нельзя!

На, снимай! Иди, фашист, снимай!

Перестаньте, не надо так делать.
– Нечего снимать.
– Но не надо же телефон выбивать из рук.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Кирилл Казаков # Григорий Азарёнок # Алена Сырова # Фотофакт

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