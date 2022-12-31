Алена Ланская: важно в Новый год загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!

– Боже мой! А мы еще десерт не заказывали, вы рано! – А подарочек-то уже пришел.

Алена Ланская:

Я сегодня подготовила песню под названием «Верить и любить». Ведь так важно, особенно в Новый год, загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!

Подробности смотрите в видеоматериале.