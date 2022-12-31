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Алена Ланская: важно в Новый год загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!

31 декабря 2022 11:44
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Алена Ланская в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.  

Алена Ланская: важно в Новый год загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!-1

– Боже мой! А мы еще десерт не заказывали, вы рано!  
– А подарочек-то уже пришел.   

Алена Ланская: важно в Новый год загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!-4

– Обалденный бантик! 
– Давайте уже подарок наконец-то.  
– Алена, давай сюрприз!  

Алена Ланская: важно в Новый год загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!-7

Алена Ланская:  
Я сегодня подготовила песню под названием «Верить и любить». Ведь так важно, особенно в Новый год, загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

Алена Ланская: важно в Новый год загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!-10

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# Музыка # общество # Алёна Ланская # Юрий Царёв # Александр Меженный # Дмитрий Потапович # Александра Каштанова # Ольга Войтенкова # Юлия Самусенко # Фотофакт

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