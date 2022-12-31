Алена Ланская: важно в Новый год загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!

Алена Ланская в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Алена Ланская в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
– Боже мой! А мы еще десерт не заказывали, вы рано!
– А подарочек-то уже пришел.
– Обалденный бантик!
– Давайте уже подарок наконец-то.
– Алена, давай сюрприз!
Алена Ланская:
Я сегодня подготовила песню под названием «Верить и любить». Ведь так важно, особенно в Новый год, загадывать желания. Ведь они обязательно сбудутся!
Подробности смотрите в видеоматериале.
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