«Ты не боишься ходить в магазин?» Вот, что на это ответила ведущая СТВ Юлия Артюх

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ты не боишься в магазин ходить?
Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Нет, я не боюсь.
Кирилл Казаков:
А изначально был страх?
Юлия Артюх:
Нет, не было. Я не могу бояться на своей земле что-то делать. Я нахожусь в своем государстве, где я родилась и выросла, где живут мои дети. Если я буду показывать даже какой-то страх, переживание – конечно, переживания за свою семью есть, но страха нет. И вот недавно у меня тоже был случай, буквально вчера, когда ко мне подошли, заглянули в лицо. Я была в маске медицинской, вышла из здания. Чуть не сорвали эту маску – это вы, это вы, да что вы несете там из телевизора, что вы говорите, у нас политзаключенные, люди умирают.
Кирилл Казаков:
У нас официально нет политзаключенных. В Кодексе нет такой статьи.
Юлия Артюх:
Я так и ответила, говорю: почитайте, пожалуйста, Кодекс. По поводу того, что кто-то где-то умирает, у вас есть официальные документы? Покажите, мы расскажем. Покажите, откуда вы берете эту информацию? Из Telegram-каналов? Вам малолетки какие-то рассказали? Откуда вы, взрослый человек, берете эту информацию?
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