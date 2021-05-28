«Ты не боишься ходить в магазин?» Вот, что на это ответила ведущая СТВ Юлия Артюх

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Юлия Артюх: Нет, не было. Я не могу бояться на своей земле что-то делать. Я нахожусь в своем государстве, где я родилась и выросла, где живут мои дети. Если я буду показывать даже какой-то страх, переживание – конечно, переживания за свою семью есть, но страха нет. И вот недавно у меня тоже был случай, буквально вчера, когда ко мне подошли, заглянули в лицо. Я была в маске медицинской, вышла из здания. Чуть не сорвали эту маску – это вы, это вы, да что вы несете там из телевизора, что вы говорите, у нас политзаключенные, люди умирают.

Кирилл Казаков:

У нас официально нет политзаключенных. В Кодексе нет такой статьи.

Юлия Артюх:

Я так и ответила, говорю: почитайте, пожалуйста, Кодекс. По поводу того, что кто-то где-то умирает, у вас есть официальные документы? Покажите, мы расскажем. Покажите, откуда вы берете эту информацию? Из Telegram-каналов? Вам малолетки какие-то рассказали? Откуда вы, взрослый человек, берете эту информацию?

Читайте также:

«Идем на сделку». Григорий Азаренок назвал условия ухода из эфира

Григорий Азаренок: «Они будут меня судить и, возможно, без суда и следствия грохнут»

Евгений Пустовой: нам сказали, что вы где-то там, под плинтусом. Нет, мы не под плинтусом