СК по делу о «минировании» Ryanair: считаем недопустимым предположение, что кто-либо имеет монополию на истину
Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси открыто предлагает сотрудничество всем заинтересованным и уполномоченным международным организациям, осуществляющим расследование по факту «минирования» самолета Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уголовное дело по данному инциденту находится в производстве. Правоохранители призывают не делать предварительных выводов, основанных на информации из непроверенных источников.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В эти дни посредством деструктивных экстремистских каналов, а также различных интернет-ресурсов и западных СМИ распространяется неполная, непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах. Со своей стороны призываем общественность не популяризировать инсинуации и циничные домыслы. Считаем недопустимым предположение, что кто-либо имеет монополию на истину, пока предварительное расследование не завершится. Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных фактических обстоятельств. Объективно, беспристрастно, профессионально рассматриваются все без исключения версии.
В данный момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами. В ближайшее время в органы прокуратуры Швейцарии будет направлена просьба об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о минировании рейса. Известно, что указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси.