СК по делу о «минировании» Ryanair: считаем недопустимым предположение, что кто-либо имеет монополию на истину

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси открыто предлагает сотрудничество всем заинтересованным и уполномоченным международным организациям, осуществляющим расследование по факту «минирования» самолета Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело по данному инциденту находится в производстве. Правоохранители призывают не делать предварительных выводов, основанных на информации из непроверенных источников.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В эти дни посредством деструктивных экстремистских каналов, а также различных интернет-ресурсов и западных СМИ распространяется неполная, непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах. Со своей стороны призываем общественность не популяризировать инсинуации и циничные домыслы. Считаем недопустимым предположение, что кто-либо имеет монополию на истину, пока предварительное расследование не завершится. Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных фактических обстоятельств. Объективно, беспристрастно, профессионально рассматриваются все без исключения версии.