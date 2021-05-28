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«Идём на сделку». Григорий Азарёнок назвал условия ухода из эфира

28 мая 2021 16:03
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Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

«Идём на сделку». Григорий Азарёнок назвал условия ухода из эфира-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Я могу решить этот конфликт. У меня есть предложение змагарам, которые пишут: невыносимо Азаренка видеть в эфире. Все. Хорошо. Идем на сделку. Я уйду из эфира, отправлюсь на региональную программу и так далее, когда вы сюда отправите всех зачинщиков госпереворота, мы их здесь будем судить, а на улицах прекратятся беспорядки. Они уже прекратились, но даже попытки их прекратятся. Вот тогда я с удовольствием буду освещать посевную.

Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Резюмирую, мы всех ждем дома, на своей земле.

Григорий Азаренок:
Когда Путило ответит по закону, я с удовольствием смягчу свою позицию.

«Идём на сделку». Григорий Азарёнок назвал условия ухода из эфира-4

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Тебе просто будет неинтересно в политическом фоне работать. Пойдешь куда-нибудь в более спокойное место.

Григорий Азаренок:
К вооруженным силам. Будем снимать там и так далее.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Юлия Артюх # Кирилл Казаков # Фотофакт

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