«Идём на сделку». Григорий Азарёнок назвал условия ухода из эфира

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Я могу решить этот конфликт. У меня есть предложение змагарам, которые пишут: невыносимо Азаренка видеть в эфире. Все. Хорошо. Идем на сделку. Я уйду из эфира, отправлюсь на региональную программу и так далее, когда вы сюда отправите всех зачинщиков госпереворота, мы их здесь будем судить, а на улицах прекратятся беспорядки. Они уже прекратились, но даже попытки их прекратятся. Вот тогда я с удовольствием буду освещать посевную.
Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Резюмирую, мы всех ждем дома, на своей земле.
Григорий Азаренок:
Когда Путило ответит по закону, я с удовольствием смягчу свою позицию.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Тебе просто будет неинтересно в политическом фоне работать. Пойдешь куда-нибудь в более спокойное место.
Григорий Азаренок:
К вооруженным силам. Будем снимать там и так далее.