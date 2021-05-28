«Идём на сделку». Григорий Азарёнок назвал условия ухода из эфира

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:

Я могу решить этот конфликт. У меня есть предложение змагарам, которые пишут: невыносимо Азаренка видеть в эфире. Все. Хорошо. Идем на сделку. Я уйду из эфира, отправлюсь на региональную программу и так далее, когда вы сюда отправите всех зачинщиков госпереворота, мы их здесь будем судить, а на улицах прекратятся беспорядки. Они уже прекратились, но даже попытки их прекратятся. Вот тогда я с удовольствием буду освещать посевную.

Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:

Резюмирую, мы всех ждем дома, на своей земле.

Григорий Азаренок:

Когда Путило ответит по закону, я с удовольствием смягчу свою позицию.