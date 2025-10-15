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Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске

15 октября 2025 07:34
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Поиск взрывоопасных и наркотических веществ, выполнение различных команд. Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске-2

Участвуют 12 команд. Перед ними стоит задача обнаружить взрывчатку и наркотики в различных локациях – закрытом помещении, автомобиле, багаже и отдельно расположенном предмете. Также есть конкурс на послушание. Инструкторы и их питомцы все этапы проходят в тандеме.

Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске-4

Александр Ярцев, заместитель председателя центрального совета БФСО «Динамо»: 
Мы разрабатываем не только чемпионаты, но и проводим методические семинары. И вот сейчас будет уже настольная книга. Вместе с Институтом таможни Республики Беларусь разрабатывается методичка именно по кинологическим службам. Чтобы уже новые сотрудники, именно кто работает с нашими собаками, понимали, к чему стремиться и что делать на работе.

Для выполнения таких задач подходят не все породы собак. Кинологи отдают предпочтение бельгийской и немецкой овчарке и лабрадору-ретриверу. Реже на службе – бигль, спаниель и ягдтерьер.

Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске-6

Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БСФО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:
Для служебной деятельности эти породы собак подходят по той причине, что они обладают выносливостью, хорошим нюхом, хорошо поддаются дрессировке и имеют хороший контакт с хозяином.

Нынешний чемпионат кинологов – 20-й по счету. Итоги соревнований подведут уже 17 октября.

# Собаки # Виталий Семешкин # Александр Ярцев

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