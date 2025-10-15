Поиск взрывоопасных и наркотических веществ, выполнение различных команд. Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поиск взрывоопасных и наркотических веществ, выполнение различных команд. Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участвуют 12 команд. Перед ними стоит задача обнаружить взрывчатку и наркотики в различных локациях – закрытом помещении, автомобиле, багаже и отдельно расположенном предмете. Также есть конкурс на послушание. Инструкторы и их питомцы все этапы проходят в тандеме.
Александр Ярцев, заместитель председателя центрального совета БФСО «Динамо»:
Мы разрабатываем не только чемпионаты, но и проводим методические семинары. И вот сейчас будет уже настольная книга. Вместе с Институтом таможни Республики Беларусь разрабатывается методичка именно по кинологическим службам. Чтобы уже новые сотрудники, именно кто работает с нашими собаками, понимали, к чему стремиться и что делать на работе.
Для выполнения таких задач подходят не все породы собак. Кинологи отдают предпочтение бельгийской и немецкой овчарке и лабрадору-ретриверу. Реже на службе – бигль, спаниель и ягдтерьер.
Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БСФО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:
Для служебной деятельности эти породы собак подходят по той причине, что они обладают выносливостью, хорошим нюхом, хорошо поддаются дрессировке и имеют хороший контакт с хозяином.
Нынешний чемпионат кинологов – 20-й по счету. Итоги соревнований подведут уже 17 октября.