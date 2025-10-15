В Полоцке продолжается форум «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство»

В Беларуси продолжается Неделя родительской любви и одно из ее центральных мероприятий – форум «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси продолжается Неделя родительской любви и одно из ее центральных мероприятий – форум «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в рамках масштабного проекта Совета Республики и Белорусской православной церкви состоялась дискуссия, в ходе которой светская власть и духовенство, смогли пообщаться с многодетными семьями, узнать, что их волнует. Обсуждение вопросов укрепления социального статуса семьи продолжится сегодня, 15 октября, под сводами Софийского собора.
«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум.