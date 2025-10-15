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В Полоцке продолжается форум «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство»

15 октября 2025 07:24
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В Беларуси продолжается Неделя родительской любви и одно из ее центральных мероприятий – форум «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке продолжается форум «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство»-2

Накануне в рамках масштабного проекта Совета Республики и Белорусской православной церкви состоялась дискуссия, в ходе которой светская власть и духовенство, смогли пообщаться с многодетными семьями, узнать, что их волнует. Обсуждение вопросов укрепления социального статуса семьи продолжится сегодня, 15 октября, под сводами Софийского собора. 

«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум.

# Многодетные семьи в Беларуси # форум # Брак и семья

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