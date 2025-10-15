С 15 октября Латвия вводит систему платной электронной очереди на границе

Наши западные соседи придумывают все новые способы для эскалации ситуации на границах. Так, с 15 октября для въезда в Латвию нужно заплатить деньги. Место в очереди теперь стоит 9 евро 30 центов или около 32 белорусских рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителям нужно не позднее чем за 30 дней до поездки зарегистрироваться в онлайн-системе: указать пункт пропуска, дату, время и тип очереди. Сделать это можно и на границе, но не факт, что будут места. При этом бесплатно пропустят автобусы, осуществляющие регулярные международные пассажирские перевозки. А также велосипедистов, конные экипажи и владельцев паспортов ЕС. Сейчас на латвийском направлении работает лишь один пункт пропуска – «Григоровщина». С 1 ноября через него будут запрещены нерегулярные международные перевозки автобусами.